Президент ЮАР заявил о сейсмических сдвигах в мировой торговле

2025-09-08T16:43+0300

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил на полях саммита БРИКС, что в мировой торговле происходят "сейсмические сдвиги", которые создают не только проблемы, но и новые возможности перестройки глобальной экономики. Пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья 6 сентября сообщил РИА Новости, что Рамафоса примет участие во внеочередном саммите БРИКС в понедельник, который проводится по инициативе президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы для обсуждения торговой политики американского лидера Дональда Трампа. "Мы становимся свидетелями сейсмических сдвигов в мировой торговле, которые представляют как проблемы, так и возможности в перестройке глобальной экономики", - написал президент в соцсети X. Рамафоса также отметил, что происходит переход от однополярного мира к многополярному. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в объединении, объявило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника.

