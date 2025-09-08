https://1prime.ru/20250908/rst-861951553.html

Число бронирований отелей по России выросло в этом году

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Число бронирований отелей по России в этом летнем туристическом сезоне выросло на 3,9% в годовом выражении, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ). "По данным РСТ, общий рост числа бронирований отелей по РФ с июня по август составил 3,9%, при этом рост количества забронированных номероночей составил лишь 1,1%", - приведена в сообщении РСТ годовая динамика. В союзе пояснили, что в каждом бронировании разное количество ночевок, например, бронирований может быть 5, но ночевок - 20. Таким образом, количество бронирований выросло, а рост количества ночевок резко замедлился, то есть поездки стали короче. По информации президента РСТ Илья Уманского, в прошлом году в аналогичный период отрасль отмечала рост числа проданных номероночей на 15,3%. Данные текущего года свидетельствуют о коррекции спроса после нескольких лет бурного роста внутреннего туризма.По его мнению, на коррекцию спроса повлияли как минимум три причины. "Первая - укрепление курса рубля по отношению к иностранной валюте, сделавшее предложение по отдыху за рубежом привлекательнее отечественного. Вторая – высокая инфляция, снижающая покупательную способность домохозяйств, одновременно повышающая себестоимость предложения, в том числе и гостиничных услуг. Третья - аномально холодное лето в центральной и южной частях нашей страны", - привели в сообщении его слова.При этом, по данным РСТ, средняя стоимость одних суток в гостиничном номере в этом летнем сезоне составила 10,1 тысячи рублей, показав рост на 7,1% по сравнению с прошлым годом. Хотя на старте сезона средняя стоимость гостиничного номера на лето составляла 12 тысяч рублей.В региональном разрезе самыми популярными направлениями летних путешествий россиян по стране стали Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург.Наиболее доступные цены этим летом в сегменте отелей 3 звезды зафиксированы в Забайкальском крае (3 тысячи рублей за ночь), Курганской (3,3 тысячи рублей) и Ульяновской (4 тысячи рублей) областях. Наименее бюджетные - в Адыгее (20,5 тысячи рублей), на Алтае (17,1 тысяч рублей) и в Карелии (14,8 тысячи рублей за ночь).

