СМИ: ЕС изучает возможность введения санкций против Казахстана
СМИ: ЕС изучает возможность введения санкций против Казахстана - 08.09.2025
СМИ: ЕС изучает возможность введения санкций против Казахстана
Евросоюз изучает возможность ввести меры против Казахстана, обвиняя страну в обходе санкций против России, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
2025-09-08T10:29+0300
2025-09-08T10:29+0300
2025-09-08T10:29+0300
экономика
россия
запад
казахстан
кая каллас
владимир путин
ес
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Евросоюз изучает возможность ввести меры против Казахстана, обвиняя страну в обходе санкций против России, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "ЕС изучает возможность применения своего инструмента против обхода впервые против Казахстана", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что в таком случае стране запретят импортировать некоторое оборудование, которое, по мнению Евросоюза, может якобы перенаправляться в РФ. При этом введение подобных мер против Казахстана потребует доказательств и поддержки всех членов ЕС. Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза в рамках подготовки 19-го пакета ограничений против России обсуждают в том числе вторичные санкции.
запад
казахстан
россия, запад, казахстан, кая каллас, владимир путин, ес
Экономика, РОССИЯ, ЗАПАД, КАЗАХСТАН, Кая Каллас, Владимир Путин, ЕС
СМИ: ЕС изучает возможность введения санкций против Казахстана
Bloomberg: ЕС может ввести меры против Казахстана якобы из-за обхода санкций
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Евросоюз изучает возможность ввести меры против Казахстана, обвиняя страну в обходе санкций против России, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"ЕС изучает возможность применения своего инструмента против обхода впервые против Казахстана", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что в таком случае стране запретят импортировать некоторое оборудование, которое, по мнению Евросоюза, может якобы перенаправляться в РФ.
При этом введение подобных мер против Казахстана потребует доказательств и поддержки всех членов ЕС.
Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза в рамках подготовки 19-го пакета ограничений против России обсуждают в том числе вторичные санкции.
