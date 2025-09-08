Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: ЕС изучает возможность введения санкций против Казахстана - 08.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250908/sanktsii-861944965.html
СМИ: ЕС изучает возможность введения санкций против Казахстана
СМИ: ЕС изучает возможность введения санкций против Казахстана - 08.09.2025, ПРАЙМ
СМИ: ЕС изучает возможность введения санкций против Казахстана
Евросоюз изучает возможность ввести меры против Казахстана, обвиняя страну в обходе санкций против России, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T10:29+0300
2025-09-08T10:29+0300
экономика
россия
запад
казахстан
кая каллас
владимир путин
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859590942_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_3e1eaffa6e7da1e42e6e1e5bc2b60d1e.jpg
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Евросоюз изучает возможность ввести меры против Казахстана, обвиняя страну в обходе санкций против России, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "ЕС изучает возможность применения своего инструмента против обхода впервые против Казахстана", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что в таком случае стране запретят импортировать некоторое оборудование, которое, по мнению Евросоюза, может якобы перенаправляться в РФ. При этом введение подобных мер против Казахстана потребует доказательств и поддержки всех членов ЕС. Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза в рамках подготовки 19-го пакета ограничений против России обсуждают в том числе вторичные санкции.
https://1prime.ru/20250908/sanktsii-861943377.html
запад
казахстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859590942_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_1db114ab8d3ee7df87a56a05ed1f7727.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, запад, казахстан, кая каллас, владимир путин, ес
Экономика, РОССИЯ, ЗАПАД, КАЗАХСТАН, Кая Каллас, Владимир Путин, ЕС
10:29 08.09.2025
 
СМИ: ЕС изучает возможность введения санкций против Казахстана

Bloomberg: ЕС может ввести меры против Казахстана якобы из-за обхода санкций

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Евросоюз изучает возможность ввести меры против Казахстана, обвиняя страну в обходе санкций против России, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"ЕС изучает возможность применения своего инструмента против обхода впервые против Казахстана", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что в таком случае стране запретят импортировать некоторое оборудование, которое, по мнению Евросоюза, может якобы перенаправляться в РФ.
При этом введение подобных мер против Казахстана потребует доказательств и поддержки всех членов ЕС.
Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза в рамках подготовки 19-го пакета ограничений против России обсуждают в том числе вторичные санкции.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
Bloomberg узнал детали нового пакета антироссийских санкций ЕС
10:08
 
ЭкономикаРОССИЯЗАПАДКАЗАХСТАНКая КалласВладимир ПутинЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала