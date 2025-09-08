https://1prime.ru/20250908/sanktsii-861944965.html

СМИ: ЕС изучает возможность введения санкций против Казахстана

СМИ: ЕС изучает возможность введения санкций против Казахстана - 08.09.2025, ПРАЙМ

СМИ: ЕС изучает возможность введения санкций против Казахстана

08.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Евросоюз изучает возможность ввести меры против Казахстана, обвиняя страну в обходе санкций против России, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "ЕС изучает возможность применения своего инструмента против обхода впервые против Казахстана", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что в таком случае стране запретят импортировать некоторое оборудование, которое, по мнению Евросоюза, может якобы перенаправляться в РФ. При этом введение подобных мер против Казахстана потребует доказательств и поддержки всех членов ЕС. Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза в рамках подготовки 19-го пакета ограничений против России обсуждают в том числе вторичные санкции.

