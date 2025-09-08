https://1prime.ru/20250908/sanktsii-861952874.html

Украина и Европа навязывают США предложения по санкциям, сообщил Песков

2025-09-08T12:04+0300

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Киевский режим и Европа делают все возможное, чтобы навязать США предложения по санкциям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Собственно, санкции - это та повестка дня, которую старательно поддерживают во главе угла, в первую очередь, конечно, киевский режим и также европейские страны. И, конечно же, они делают все возможное, чтобы вовлечь Вашингтон в свою орбиту и навязать эти санкции", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву.

россия, европа, украина, дмитрий песков, сша, санкции против рф