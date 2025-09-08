https://1prime.ru/20250908/turtsiya-861951879.html
Вице-президент Турции рассказал об экономических планах страны
Вице-президент Турции рассказал об экономических планах страны - 08.09.2025, ПРАЙМ
Вице-президент Турции рассказал об экономических планах страны
Турция рассчитывает стать шестой по величине экономикой Европы к концу текущего года, шестнадцатой - в мире, сообщил вице-президент республики Джевдет Йылмаз. | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T11:48+0300
2025-09-08T11:48+0300
2025-09-08T11:48+0300
экономика
мировая экономика
турция
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/54/841385474_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_3c558b52f9fb341cb1592161ea702db0.jpg
АНКАРА, 8 сен - ПРАЙМ. Турция рассчитывает стать шестой по величине экономикой Европы к концу текущего года, шестнадцатой - в мире, сообщил вице-президент республики Джевдет Йылмаз. "К концу 2025 года наша страна станет 16-й по величине экономикой мира. К концу 2025 года наша страна станет 6-й по величине экономикой Европы. Одним из факторов, влияющих на глобальную ситуацию в нашей стране, являются цены на сырьевые товары, которые оказали давление на глобальную инфляцию и, следовательно, непосредственно повлияли на страны-импортеры энергоресурсов, в том числе и на Турцию", - сказал Йылмаз, выступая на церемонии запуска среднесрочной экономической программы властей на 2026-2028 годы. Йылмаз добавил, что власти рассчитывают на рост экономики в 2026 году в 3,8%, в 2027 году - 4,3%, в 2028 году - 5,0%. "В рамках борьбы с инфляцией после переходного периода с июня 2024 года начался непрерывный процесс дезинфляции. Процесс дезинфляции продолжался неуклонно, инфляция снизилась на 42,5 пункта. С учетом улучшения инфляционных ожиданий и основных индикаторов тенденций мы ожидаем, что процесс дезинфляции будет продолжаться непрерывно в сентябре и в оставшейся части года", - сказал Йылмаз. Годовая инфляция в Турции в августе замедлилась до 32,95% с 33,52% в июле, сообщил ранее в среду Институт статистики страны (TUIK). Группа независимых экономистов (ENAG) в свою очередь сообщила, что индекс потребительских цен в августе вырос на 3,23% по сравнению с предыдущим месяцем, а годовой темп роста инфляции составил 65,49%. Годовая инфляция в Турции начала стабильно снижаться в июне 2024 года: с локального пика в мае в 75,45% она демонстрирует снижение каждый месяц.
https://1prime.ru/20250908/turtsiya-861945424.html
турция
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/54/841385474_256:0:1024:576_1920x0_80_0_0_345c7417a2ad6b68f4a4f141d4e4a655.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, турция, европа
Экономика, Мировая экономика, ТУРЦИЯ, ЕВРОПА
Вице-президент Турции рассказал об экономических планах страны
Йылмаз: Турция к концу 2025 года планирует стать 16-й экономикой в мире
АНКАРА, 8 сен - ПРАЙМ. Турция рассчитывает стать шестой по величине экономикой Европы к концу текущего года, шестнадцатой - в мире, сообщил вице-президент республики Джевдет Йылмаз.
"К концу 2025 года наша страна станет 16-й по величине экономикой мира. К концу 2025 года наша страна станет 6-й по величине экономикой Европы. Одним из факторов, влияющих на глобальную ситуацию в нашей стране, являются цены на сырьевые товары, которые оказали давление на глобальную инфляцию и, следовательно, непосредственно повлияли на страны-импортеры энергоресурсов, в том числе и на Турцию", - сказал Йылмаз, выступая на церемонии запуска среднесрочной экономической программы властей на 2026-2028 годы.
Йылмаз добавил, что власти рассчитывают на рост экономики в 2026 году в 3,8%, в 2027 году - 4,3%, в 2028 году - 5,0%.
"В рамках борьбы с инфляцией после переходного периода с июня 2024 года начался непрерывный процесс дезинфляции. Процесс дезинфляции продолжался неуклонно, инфляция снизилась на 42,5 пункта. С учетом улучшения инфляционных ожиданий и основных индикаторов тенденций мы ожидаем, что процесс дезинфляции будет продолжаться непрерывно в сентябре и в оставшейся части года", - сказал Йылмаз.
Годовая инфляция в Турции в августе замедлилась до 32,95% с 33,52% в июле, сообщил ранее в среду Институт статистики страны (TUIK). Группа независимых экономистов (ENAG) в свою очередь сообщила, что индекс потребительских цен в августе вырос на 3,23% по сравнению с предыдущим месяцем, а годовой темп роста инфляции составил 65,49%.
Годовая инфляция в Турции начала стабильно снижаться в июне 2024 года: с локального пика в мае в 75,45% она демонстрирует снижение каждый месяц.
Власти Турции ожидают замедления инфляции в 2025 году