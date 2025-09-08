Вице-президент Турции рассказал об экономических планах страны

https://1prime.ru/20250908/turtsiya-861951879.html

Турция рассчитывает стать шестой по величине экономикой Европы к концу текущего года, шестнадцатой - в мире, сообщил вице-президент республики Джевдет Йылмаз. | 08.09.2025, ПРАЙМ

АНКАРА, 8 сен - ПРАЙМ. Турция рассчитывает стать шестой по величине экономикой Европы к концу текущего года, шестнадцатой - в мире, сообщил вице-президент республики Джевдет Йылмаз. "К концу 2025 года наша страна станет 16-й по величине экономикой мира. К концу 2025 года наша страна станет 6-й по величине экономикой Европы. Одним из факторов, влияющих на глобальную ситуацию в нашей стране, являются цены на сырьевые товары, которые оказали давление на глобальную инфляцию и, следовательно, непосредственно повлияли на страны-импортеры энергоресурсов, в том числе и на Турцию", - сказал Йылмаз, выступая на церемонии запуска среднесрочной экономической программы властей на 2026-2028 годы. Йылмаз добавил, что власти рассчитывают на рост экономики в 2026 году в 3,8%, в 2027 году - 4,3%, в 2028 году - 5,0%. "В рамках борьбы с инфляцией после переходного периода с июня 2024 года начался непрерывный процесс дезинфляции. Процесс дезинфляции продолжался неуклонно, инфляция снизилась на 42,5 пункта. С учетом улучшения инфляционных ожиданий и основных индикаторов тенденций мы ожидаем, что процесс дезинфляции будет продолжаться непрерывно в сентябре и в оставшейся части года", - сказал Йылмаз. Годовая инфляция в Турции в августе замедлилась до 32,95% с 33,52% в июле, сообщил ранее в среду Институт статистики страны (TUIK). Группа независимых экономистов (ENAG) в свою очередь сообщила, что индекс потребительских цен в августе вырос на 3,23% по сравнению с предыдущим месяцем, а годовой темп роста инфляции составил 65,49%. Годовая инфляция в Турции начала стабильно снижаться в июне 2024 года: с локального пика в мае в 75,45% она демонстрирует снижение каждый месяц.

