Курс юаня к рублю на Мосбирже продолжил рост

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в понедельник днем ощутимо растет пятый день подряд - в направлении 11,5 рубля, продолжая обновлять максимумы с конца июля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.23 мск рос на 9 копеек, до 11,49 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,42-11,49 рубля. Поступательное ослабление рубля в основном обусловлено фундаментальными факторами, полагает Денис Попов из банка ПСБ. "Мы пока сохраняем прогноз на конец года в районе 12 рублей за юань и 87 рублей за доллар, но есть высокий риск и более заметного ослабления рубля (в район 90-95 рублей за доллар, где и находится текущий консенсус-прогноз рынка). На текущей неделе мы ориентируемся на закрепление курса в верхней части диапазона 11-11,5 рубля за юань. Допускаем тест верхней границы указанного диапазона", - добавляет он.

