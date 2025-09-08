https://1prime.ru/20250908/yuan-861957479.html
Курс юаня к рублю на Мосбирже продолжил рост
Курс юаня к рублю на Мосбирже продолжил рост - 08.09.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю на Мосбирже продолжил рост
Курс китайской валюты к рублю в понедельник днем ощутимо растет пятый день подряд - в направлении 11,5 рубля, продолжая обновлять максимумы с конца июля,... | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T13:29+0300
2025-09-08T13:29+0300
2025-09-08T13:29+0300
экономика
рынок
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624720_0:206:2910:1843_1920x0_80_0_0_fcea3bdf5c6b792db3efe04f6c2465ce.jpg
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в понедельник днем ощутимо растет пятый день подряд - в направлении 11,5 рубля, продолжая обновлять максимумы с конца июля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.23 мск рос на 9 копеек, до 11,49 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,42-11,49 рубля. Поступательное ослабление рубля в основном обусловлено фундаментальными факторами, полагает Денис Попов из банка ПСБ. "Мы пока сохраняем прогноз на конец года в районе 12 рублей за юань и 87 рублей за доллар, но есть высокий риск и более заметного ослабления рубля (в район 90-95 рублей за доллар, где и находится текущий консенсус-прогноз рынка). На текущей неделе мы ориентируемся на закрепление курса в верхней части диапазона 11-11,5 рубля за юань. Допускаем тест верхней границы указанного диапазона", - добавляет он.
https://1prime.ru/20250908/yuan-861944154.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624720_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_469d67eb9f02315d148b0ee62d656474.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, мосбиржа
Экономика, Рынок, Мосбиржа
Курс юаня к рублю на Мосбирже продолжил рост
Курс юаня к рублю на Мосбирже продолжает расти в направлении 11,5 рубля
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в понедельник днем ощутимо растет пятый день подряд - в направлении 11,5 рубля, продолжая обновлять максимумы с конца июля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.23 мск рос на 9 копеек, до 11,49 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,42-11,49 рубля.
Поступательное ослабление рубля в основном обусловлено фундаментальными факторами, полагает Денис Попов из банка ПСБ.
"Мы пока сохраняем прогноз на конец года в районе 12 рублей за юань и 87 рублей за доллар, но есть высокий риск и более заметного ослабления рубля (в район 90-95 рублей за доллар, где и находится текущий консенсус-прогноз рынка). На текущей неделе мы ориентируемся на закрепление курса в верхней части диапазона 11-11,5 рубля за юань. Допускаем тест верхней границы указанного диапазона", - добавляет он.
Юань открыл торги 8 сентября ростом