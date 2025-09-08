Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Журналист припомнил Зеленскому заявления про Крым после слов о победе - 08.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250908/zelenskiy-861936605.html
Журналист припомнил Зеленскому заявления про Крым после слов о победе
Журналист припомнил Зеленскому заявления про Крым после слов о победе - 08.09.2025, ПРАЙМ
Журналист припомнил Зеленскому заявления про Крым после слов о победе
В соцсети X журналист Чей Боуз высмеял резкое смягчение требований Владимира Зеленского в украинском конфликте. | 08.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-08T07:10+0300
2025-09-08T07:47+0300
спецоперация на украине
украина
москва
киев
владимир путин
владимир зеленский
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg
МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. В соцсети X журналист Чей Боуз высмеял резкое смягчение требований Владимира Зеленского в украинском конфликте.Ранее глава киевского режима заявил в интервью телеканалу ABC, что теперь победой для Украины будет считаться сохранение хоть какой-то части ее территории."А что насчет вторжения на территорию России, контрнаступления и барбекю на пляже в Крыму?" — поинтересовался Боуз.В июне президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, подчеркнул, что Москва никогда не подвергала сомнению право Киева на независимость и суверенитет.В сентябре российский лидер отметил на ВЭФ, что для страны неприемлемо вступление Украины в НАТО и размещение на ее территории иностранных военных. Кроме того, как считает глава государства, гарантии безопасности должны быть выработаны не только для Киева, но и для Москвы.
https://1prime.ru/20250823/rossiya-861124618.html
https://1prime.ru/20250908/rossiya-861935033.html
украина
москва
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_29bd4d89a6f2f2a1d893bf12f20c82bb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, москва, киев, владимир путин, владимир зеленский, нато
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, МОСКВА, Киев, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО
07:10 08.09.2025 (обновлено: 07:47 08.09.2025)
 
Журналист припомнил Зеленскому заявления про Крым после слов о победе

Журналист Чей Боуз высмеял Зеленского за заявление о победе Украины

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. В соцсети X журналист Чей Боуз высмеял резкое смягчение требований Владимира Зеленского в украинском конфликте.
Ранее глава киевского режима заявил в интервью телеканалу ABC, что теперь победой для Украины будет считаться сохранение хоть какой-то части ее территории.
"А что насчет вторжения на территорию России, контрнаступления и барбекю на пляже в Крыму?" — поинтересовался Боуз.
Связисты группировки войск Центр в ДНР - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
"Это безумие": в США отреагировали на решение России по СВО
23 августа, 02:20

В 2022 году советник офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждал, что уже вскоре сможет пить кофе в Ялте.

В июне президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, подчеркнул, что Москва никогда не подвергала сомнению право Киева на независимость и суверенитет.
В сентябре российский лидер отметил на ВЭФ, что для страны неприемлемо вступление Украины в НАТО и размещение на ее территории иностранных военных. Кроме того, как считает глава государства, гарантии безопасности должны быть выработаны не только для Киева, но и для Москвы.
Символика саммита ШОС в Тяньцзине.
"Это нелепо": на Западе отреагировали на новые дипломатические шаги России
03:35
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАМОСКВАКиевВладимир ПутинВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала