Журналист припомнил Зеленскому заявления про Крым после слов о победе
2025-09-08T07:10+0300
МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. В соцсети X журналист Чей Боуз высмеял резкое смягчение требований Владимира Зеленского в украинском конфликте.Ранее глава киевского режима заявил в интервью телеканалу ABC, что теперь победой для Украины будет считаться сохранение хоть какой-то части ее территории."А что насчет вторжения на территорию России, контрнаступления и барбекю на пляже в Крыму?" — поинтересовался Боуз.В июне президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, подчеркнул, что Москва никогда не подвергала сомнению право Киева на независимость и суверенитет.В сентябре российский лидер отметил на ВЭФ, что для страны неприемлемо вступление Украины в НАТО и размещение на ее территории иностранных военных. Кроме того, как считает глава государства, гарантии безопасности должны быть выработаны не только для Киева, но и для Москвы.
