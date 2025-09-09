Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ назвали причину взрывов в столице Катара - 09.09.2025
Политика
СМИ назвали причину взрывов в столице Катара
СМИ назвали причину взрывов в столице Катара
Взрывы, прозвучавшие в столице Катара Дохе, вызваны "попыткой ликвидации" чиновников палестинского движения ХАМАС, сообщил журналист портала Axios Барак Равид... | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T16:32+0300
2025-09-09T16:32+0300
политика
катар
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/09/862022151_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c19293227b44d57c1ff8cbd93f70352a.jpg
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Взрывы, прозвучавшие в столице Катара Дохе, вызваны "попыткой ликвидации" чиновников палестинского движения ХАМАС, сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного израильского чиновника. Ранее очевидцы сообщали РИА Новости, что несколько взрывов прозвучали в центре столицы Катара Дохи, их причина пока неизвестна. Один из очевидцев слышал порядка четырёх взрывов, находясь поблизости от главной больницы Дохи Хамад в районе Аль-Садд в центре катарской столицы. "Израильский чиновник сообщил мне, что взрыв в Дохе - это попытка ликвидации чиновников ХАМАС", - говорится в сообщении Рафида в соцсети X.
катар
Новости
ru-RU
катар
Политика, КАТАР
16:32 09.09.2025
 
СМИ назвали причину взрывов в столице Катара

Axios: взрывы в Дохе вызваны попыткой ликвидации чиновников ХАМАС

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Небоскребы в Дохе
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Взрывы, прозвучавшие в столице Катара Дохе, вызваны "попыткой ликвидации" чиновников палестинского движения ХАМАС, сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного израильского чиновника.
Ранее очевидцы сообщали РИА Новости, что несколько взрывов прозвучали в центре столицы Катара Дохи, их причина пока неизвестна. Один из очевидцев слышал порядка четырёх взрывов, находясь поблизости от главной больницы Дохи Хамад в районе Аль-Садд в центре катарской столицы.
"Израильский чиновник сообщил мне, что взрыв в Дохе - это попытка ликвидации чиновников ХАМАС", - говорится в сообщении Рафида в соцсети X.
Политика КАТАР
 
 
Заголовок открываемого материала