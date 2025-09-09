https://1prime.ru/20250909/axios-862022304.html

СМИ назвали причину взрывов в столице Катара

СМИ назвали причину взрывов в столице Катара

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Взрывы, прозвучавшие в столице Катара Дохе, вызваны "попыткой ликвидации" чиновников палестинского движения ХАМАС, сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного израильского чиновника. Ранее очевидцы сообщали РИА Новости, что несколько взрывов прозвучали в центре столицы Катара Дохи, их причина пока неизвестна. Один из очевидцев слышал порядка четырёх взрывов, находясь поблизости от главной больницы Дохи Хамад в районе Аль-Садд в центре катарской столицы. "Израильский чиновник сообщил мне, что взрыв в Дохе - это попытка ликвидации чиновников ХАМАС", - говорится в сообщении Рафида в соцсети X.

