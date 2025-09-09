Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе раскрыли, что готовит ЕС из-за России - 09.09.2025
На Западе раскрыли, что готовит ЕС из-за России
На Западе раскрыли, что готовит ЕС из-за России - 09.09.2025, ПРАЙМ
На Западе раскрыли, что готовит ЕС из-за России
Политика Брюсселя в отношении России и Китая уничтожит ЕС, написал в соцсети X профессор Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х. "Вести опосредованную... | 09.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Политика Брюсселя в отношении России и Китая уничтожит ЕС, написал в соцсети X профессор Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х. "Вести опосредованную войну против крупнейшей ядерной державы мира, чтобы расширить военный блок времен холодной войны, а затем начать экономическую войну с крупнейшей экономикой мира (по ППС) за то, что она отказывается подчиняться указаниям, с кем ей можно торговать", — говорится в публикации.Дизен с иронией написал, что у европейской элиты не иссякают идеи о том, как уничтожить Европу.Накануне газета Financial Times написала, что чиновники в ЕС обсуждают возможные ограничительные меры против Китая и других третьих стран за приобретение российских нефти и газа.Глава евродипломатии Кая Каллас до этого заявляла, что при подготовке 19-го пакета ограничений против Москвы обсуждаются вторичные санкции. Она признала, что принимать новые меры становится все сложнее.
На Западе раскрыли, что готовит ЕС из-за России

Дизен: политика Брюсселя в отношении России и Китая уничтожит ЕС

МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Политика Брюсселя в отношении России и Китая уничтожит ЕС, написал в соцсети X профессор Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.

"Вести опосредованную войну против крупнейшей ядерной державы мира, чтобы расширить военный блок времен холодной войны, а затем начать экономическую войну с крупнейшей экономикой мира (по ППС) за то, что она отказывается подчиняться указаниям, с кем ей можно торговать", — говорится в публикации.
Дизен с иронией написал, что у европейской элиты не иссякают идеи о том, как уничтожить Европу.

Накануне газета Financial Times написала, что чиновники в ЕС обсуждают возможные ограничительные меры против Китая и других третьих стран за приобретение российских нефти и газа.

Глава евродипломатии Кая Каллас до этого заявляла, что при подготовке 19-го пакета ограничений против Москвы обсуждаются вторичные санкции. Она признала, что принимать новые меры становится все сложнее.
