МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Политика Брюсселя в отношении России и Китая уничтожит ЕС, написал в соцсети X профессор Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х. "Вести опосредованную войну против крупнейшей ядерной державы мира, чтобы расширить военный блок времен холодной войны, а затем начать экономическую войну с крупнейшей экономикой мира (по ППС) за то, что она отказывается подчиняться указаниям, с кем ей можно торговать", — говорится в публикации.Дизен с иронией написал, что у европейской элиты не иссякают идеи о том, как уничтожить Европу.Накануне газета Financial Times написала, что чиновники в ЕС обсуждают возможные ограничительные меры против Китая и других третьих стран за приобретение российских нефти и газа.Глава евродипломатии Кая Каллас до этого заявляла, что при подготовке 19-го пакета ограничений против Москвы обсуждаются вторичные санкции. Она признала, что принимать новые меры становится все сложнее.

