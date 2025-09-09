https://1prime.ru/20250909/es-862020204.html

Рестрикции против стран, закупающих российские нефть и газ, могут нанести серьезный ущерб экономике Европейского союза, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х. | 09.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Рестрикции против стран, закупающих российские нефть и газ, могут нанести серьезный ущерб экономике Европейского союза, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х."Идиоты из Брюсселя вот-вот забьют последний гвоздь в гроб европейской экономики. Этот вопиющий акт самоуничтожения станет катализатором общеевропейской экономической катастрофы. Возможно, все это часть одного плана: разрушить экономику, довести народ до нищеты, усилить контроль", — написал он.По сообщениям газеты Financial Times, европейские чиновники обсуждают возможность введения санкций против Китая и других стран за торговлю российскими энергоносителями. Глава европейской дипломатии Кая Каллас ранее заявила, что в ходе подготовки 19-го пакета санкций против Москвы идут разговоры о вторичных санкциях. Она указала, что разрабатывать новые ограничительные меры становится все более трудной задачей. Длительное время Евросоюз не мог прийти к консенсусу относительно 18-го пакета санкций. На этом пути стояли Словакия и Венгрия, обеспокоенные негативными последствиями запрета на поставки российских энергоресурсов.

