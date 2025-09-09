Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Последний гвоздь в гроб". Журналист возмутился шагом ЕС против России - 09.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250909/es-862020204.html
"Последний гвоздь в гроб". Журналист возмутился шагом ЕС против России
"Последний гвоздь в гроб". Журналист возмутился шагом ЕС против России - 09.09.2025, ПРАЙМ
"Последний гвоздь в гроб". Журналист возмутился шагом ЕС против России
Рестрикции против стран, закупающих российские нефть и газ, могут нанести серьезный ущерб экономике Европейского союза, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х. | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T15:55+0300
2025-09-09T15:55+0300
в мире
россия
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg
МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Рестрикции против стран, закупающих российские нефть и газ, могут нанести серьезный ущерб экономике Европейского союза, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х."Идиоты из Брюсселя вот-вот забьют последний гвоздь в гроб европейской экономики. Этот вопиющий акт самоуничтожения станет катализатором общеевропейской экономической катастрофы. Возможно, все это часть одного плана: разрушить экономику, довести народ до нищеты, усилить контроль", — написал он.По сообщениям газеты Financial Times, европейские чиновники обсуждают возможность введения санкций против Китая и других стран за торговлю российскими энергоносителями. Глава европейской дипломатии Кая Каллас ранее заявила, что в ходе подготовки 19-го пакета санкций против Москвы идут разговоры о вторичных санкциях. Она указала, что разрабатывать новые ограничительные меры становится все более трудной задачей. Длительное время Евросоюз не мог прийти к консенсусу относительно 18-го пакета санкций. На этом пути стояли Словакия и Венгрия, обеспокоенные негативными последствиями запрета на поставки российских энергоресурсов.
https://1prime.ru/20250908/evropa-861963623.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_4c87d26054dac09ed48606087c0c4eda.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, россия, ес
В мире, РОССИЯ, ЕС
15:55 09.09.2025
 
"Последний гвоздь в гроб". Журналист возмутился шагом ЕС против России

Боуз: санкции против стран, покупающих нефть из России, подорвут экономику ЕС

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
Еврокомиссия. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Рестрикции против стран, закупающих российские нефть и газ, могут нанести серьезный ущерб экономике Европейского союза, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х.
"Идиоты из Брюсселя вот-вот забьют последний гвоздь в гроб европейской экономики. Этот вопиющий акт самоуничтожения станет катализатором общеевропейской экономической катастрофы. Возможно, все это часть одного плана: разрушить экономику, довести народ до нищеты, усилить контроль", — написал он.
По сообщениям газеты Financial Times, европейские чиновники обсуждают возможность введения санкций против Китая и других стран за торговлю российскими энергоносителями.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас ранее заявила, что в ходе подготовки 19-го пакета санкций против Москвы идут разговоры о вторичных санкциях. Она указала, что разрабатывать новые ограничительные меры становится все более трудной задачей.
Длительное время Евросоюз не мог прийти к консенсусу относительно 18-го пакета санкций. На этом пути стояли Словакия и Венгрия, обеспокоенные негативными последствиями запрета на поставки российских энергоресурсов.
Флаги на здании в Вене - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
СМИ раскрыли, что задумали в Европе против России
Вчера, 15:14
 
В миреРОССИЯЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала