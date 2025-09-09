Миронов предложил упразднить Фонд медицинского страхования

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-09-09T18:17+0300
2025-09-09T18:17+0300
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил упразднить Фонд обязательного медицинского страхования. "Конечно же, нужно упразднить Фонд обязательного медицинского страхования и убрать из системы государственного здравоохранения все частные страховые компании", - сказал он на пресс-конференции.
2025
общество , сергей миронов
Общество , Сергей Миронов
18:17 09.09.2025
 
Руководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов
Руководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил упразднить Фонд обязательного медицинского страхования.
"Конечно же, нужно упразднить Фонд обязательного медицинского страхования и убрать из системы государственного здравоохранения все частные страховые компании", - сказал он на пресс-конференции.
