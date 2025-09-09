https://1prime.ru/20250909/fond-862027860.html
Миронов предложил упразднить Фонд медицинского страхования
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил упразднить Фонд обязательного медицинского страхования. "Конечно же, нужно упразднить Фонд обязательного медицинского страхования и убрать из системы государственного здравоохранения все частные страховые компании", - сказал он на пресс-конференции.
