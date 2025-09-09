https://1prime.ru/20250909/fond-862027860.html

Миронов предложил упразднить Фонд медицинского страхования

Миронов предложил упразднить Фонд медицинского страхования - 09.09.2025, ПРАЙМ

Миронов предложил упразднить Фонд медицинского страхования

Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил упразднить Фонд обязательного медицинского страхования. | 09.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-09T18:17+0300

2025-09-09T18:17+0300

2025-09-09T18:17+0300

общество

сергей миронов

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/11/860818305_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2e6ebbb4b01ed95319b994484c93b295.jpg

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил упразднить Фонд обязательного медицинского страхования. "Конечно же, нужно упразднить Фонд обязательного медицинского страхования и убрать из системы государственного здравоохранения все частные страховые компании", - сказал он на пресс-конференции.

https://1prime.ru/20250820/vss-860967922.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , сергей миронов