Премьер Франции покинул Елисейский дворец, где подал прошение об отставке - 09.09.2025
Политика
Премьер Франции покинул Елисейский дворец, где подал прошение об отставке
2025-09-09T16:14+0300
2025-09-09T16:14+0300
политика
франция
франсуа байру
эммануэль макрон
ПАРИЖ, 9 сен - ПРАЙМ. Премьер Франции Франсуа Байру покинул Елисейский дворец, где он подал президенту страны Эммануэлю Макрону прошение об отставке, сообщил во вторник телеканал BFMTV. Французские депутаты в понедельник выразили недоверие правительству. "Байру покинул Елисейский дворец после того, как он передал свое прошение об отставке", - говорится в материале.
франция
франция, франсуа байру, эммануэль макрон
Политика, ФРАНЦИЯ, Франсуа Байру, Эммануэль Макрон
16:14 09.09.2025
 
Премьер Франции покинул Елисейский дворец, где подал прошение об отставке

© Фото : Mouvement DémocrateФранцузский политик Франсуа Байру
Французский политик Франсуа Байру - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
© Фото : Mouvement Démocrate
ПАРИЖ, 9 сен - ПРАЙМ. Премьер Франции Франсуа Байру покинул Елисейский дворец, где он подал президенту страны Эммануэлю Макрону прошение об отставке, сообщил во вторник телеканал BFMTV.
Французские депутаты в понедельник выразили недоверие правительству.
"Байру покинул Елисейский дворец после того, как он передал свое прошение об отставке", - говорится в материале.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 11 декабря 2018 - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
Макрон довел Францию до кризиса, заявил Володин
10:27
 
Политика ФРАНЦИЯ Франсуа Байру Эммануэль Макрон
 
 
