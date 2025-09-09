https://1prime.ru/20250909/frantsiya-862021229.html
Премьер Франции покинул Елисейский дворец, где подал прошение об отставке
Премьер Франции покинул Елисейский дворец, где подал прошение об отставке - 09.09.2025, ПРАЙМ
Премьер Франции покинул Елисейский дворец, где подал прошение об отставке
Премьер Франции Франсуа Байру покинул Елисейский дворец, где он подал президенту страны Эммануэлю Макрону прошение об отставке, сообщил во вторник телеканал... | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T16:14+0300
2025-09-09T16:14+0300
2025-09-09T16:14+0300
политика
франция
франсуа байру
эммануэль макрон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0d/853553209_0:72:978:622_1920x0_80_0_0_2a794ab7c7a6d6649296b87390e04547.jpg
ПАРИЖ, 9 сен - ПРАЙМ. Премьер Франции Франсуа Байру покинул Елисейский дворец, где он подал президенту страны Эммануэлю Макрону прошение об отставке, сообщил во вторник телеканал BFMTV. Французские депутаты в понедельник выразили недоверие правительству. "Байру покинул Елисейский дворец после того, как он передал свое прошение об отставке", - говорится в материале.
https://1prime.ru/20250909/volodin-862000514.html
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0d/853553209_0:38:978:772_1920x0_80_0_0_8de3d0ea7bdbdcd1f0b2b6ba09a2bf9e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, франсуа байру, эммануэль макрон
Политика, ФРАНЦИЯ, Франсуа Байру, Эммануэль Макрон
Премьер Франции покинул Елисейский дворец, где подал прошение об отставке
BFMTV: премьер Франции покинул Елисейский дворец, где подал прошение об отставке
ПАРИЖ, 9 сен - ПРАЙМ. Премьер Франции Франсуа Байру покинул Елисейский дворец, где он подал президенту страны Эммануэлю Макрону прошение об отставке, сообщил во вторник телеканал BFMTV.
Французские депутаты в понедельник выразили недоверие правительству.
"Байру покинул Елисейский дворец после того, как он передал свое прошение об отставке", - говорится в материале.
Макрон довел Францию до кризиса, заявил Володин