Премьер Франции покинул Елисейский дворец, где подал прошение об отставке

2025-09-09T16:14+0300

ПАРИЖ, 9 сен - ПРАЙМ. Премьер Франции Франсуа Байру покинул Елисейский дворец, где он подал президенту страны Эммануэлю Макрону прошение об отставке, сообщил во вторник телеканал BFMTV. Французские депутаты в понедельник выразили недоверие правительству. "Байру покинул Елисейский дворец после того, как он передал свое прошение об отставке", - говорится в материале.

