Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдума в сентябре начнет работу над законопроектом о запрете вейпов - 09.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250909/gosduma-861986925.html
Госдума в сентябре начнет работу над законопроектом о запрете вейпов
Госдума в сентябре начнет работу над законопроектом о запрете вейпов - 09.09.2025, ПРАЙМ
Госдума в сентябре начнет работу над законопроектом о запрете вейпов
Депутаты Госдумы в осеннюю сессию начнут работу над законопроектом о полном запрете вейпов в России, сообщил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ вице-спикер... | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T04:22+0300
2025-09-09T04:22+0300
общество
экономика
россия
рф
нижегородская область
владивосток
вячеслав володин
владимир путин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861986925.jpg?1757380942
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы в осеннюю сессию начнут работу над законопроектом о полном запрете вейпов в России, сообщил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол. Председатель Госдумы Вячеслав Володин 23 августа сообщил, что палата в ближайшие два месяца выйдет на принятие законопроекта о полном запрете вейпов. По его словам, абсолютное большинство депутатов Госдумы поддерживает полный запрет продажи вейпов. "Принят ряд законов в этой области, введены штрафы и уголовная ответственность за продажу вейпов несовершеннолетним, но все они являются "половинчатыми". Председатель Госдумы Вячеслав Володин, который занимает принципиальную позицию в деле защиты здоровья детей и молодежи, хорошо чувствует позицию депутатов, и он выразил нашу общую волю и позицию по поводу того, что да, действительно, в Госдуме мы уже все созрели для того, чтобы принять закон о запрете вейпов. И я уверен в том, что с первого дня осенней сессии мы активно начнем работать над законопроектом о запрете вейпов и пройдем все рубежи законодательных этапов, тем более есть поддержка главы государства", - сказал Кара-оол. Вице-спикер ГД отметил, что все фракции палаты парламента единодушно поддерживают полный запрет вейпов. Он уточнил, что постепенная работа в этом направлении длится уже более трех лет. "Последствия от продажи вейпов для здоровья нации будут серьезными. Мы можем потерять будущее поколение. Это не то, что можно исчислять в финансах. Прежде всего, это людской потенциал. Депутаты Госдумы поддерживают инициативу президента РФ Владимира Путина о том, чтобы провести на территории Нижегородской области эксперимент о наделении региона полномочиями по полному запрету вейпов", - заключил он. Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
рф
нижегородская область
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, рф, нижегородская область, владивосток, вячеслав володин, владимир путин, госдума
Общество , Экономика, РОССИЯ, РФ, Нижегородская область, Владивосток, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума
04:22 09.09.2025
 
Госдума в сентябре начнет работу над законопроектом о запрете вейпов

Депутат Кара-оол: Госдума начнет работу над законопроектом о запрете вейпов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы в осеннюю сессию начнут работу над законопроектом о полном запрете вейпов в России, сообщил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин 23 августа сообщил, что палата в ближайшие два месяца выйдет на принятие законопроекта о полном запрете вейпов. По его словам, абсолютное большинство депутатов Госдумы поддерживает полный запрет продажи вейпов.
"Принят ряд законов в этой области, введены штрафы и уголовная ответственность за продажу вейпов несовершеннолетним, но все они являются "половинчатыми". Председатель Госдумы Вячеслав Володин, который занимает принципиальную позицию в деле защиты здоровья детей и молодежи, хорошо чувствует позицию депутатов, и он выразил нашу общую волю и позицию по поводу того, что да, действительно, в Госдуме мы уже все созрели для того, чтобы принять закон о запрете вейпов. И я уверен в том, что с первого дня осенней сессии мы активно начнем работать над законопроектом о запрете вейпов и пройдем все рубежи законодательных этапов, тем более есть поддержка главы государства", - сказал Кара-оол.
Вице-спикер ГД отметил, что все фракции палаты парламента единодушно поддерживают полный запрет вейпов. Он уточнил, что постепенная работа в этом направлении длится уже более трех лет.
"Последствия от продажи вейпов для здоровья нации будут серьезными. Мы можем потерять будущее поколение. Это не то, что можно исчислять в финансах. Прежде всего, это людской потенциал. Депутаты Госдумы поддерживают инициативу президента РФ Владимира Путина о том, чтобы провести на территории Нижегородской области эксперимент о наделении региона полномочиями по полному запрету вейпов", - заключил он.
Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯРФНижегородская областьВладивостокВячеслав ВолодинВладимир ПутинГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала