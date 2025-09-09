Новак предложил возобновить работу комиссии по экономике с Сирией

https://1prime.ru/20250909/komissiya-862029510.html
Вице-премьер РФ Александр Новак предложил возобновить работу межправительственной комиссии по экономике между Россией и Сирией, сообщило правительство РФ.
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак предложил возобновить работу межправительственной комиссии по экономике между Россией и Сирией, сообщило правительство РФ. Новак посетил с рабочим визитом Сирийскую Арабскую Республику. Вице-премьер провёл встречи с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа, министром иностранных дел Асаадом аш-Шибани и главой администрации президента Сирии Махером аш-Шараа. Стороны рассмотрели перспективы взаимодействия стран по всему спектру направлений двустороннего сотрудничества. "Александр Новак предложил возобновить работу межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая зарекомендовала себя как хороший инструмент взаимного развития в экономической сфере", - сообщило правительство по итогам поездки. Кроме того, Россия готова оказать содействие в восстановлении энергетического сектора и гуманитарной сферы Сирии, в том числе запустить ряд проектов по обеспечению Сирии топливом, продовольствием, фармацевтической продукцией. Также в ходе поездки речь шла о сотрудничестве в культурной и научно-образовательной сферах. Так, на данный момент в российских вузах обучается почти 4 тысячи сирийцев, что может стать хорошей базой по подготовке квалифицированных национальных кадров, добавили в правительстве. "Россию и Сирию связывают многолетние узы дружбы и партнёрства, проверенные временем, основанные на взаимном уважении и учёте интересов друг друга. Надеемся, что на новом историческом этапе они также будут развиваться на благо наших народов. Текущий визит стал хорошей возможностью предметного обсуждения перспектив российско-сирийских взаимоотношений", – приведены слова Новака на сайте кабмина.
