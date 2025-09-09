https://1prime.ru/20250909/komissiya-862029510.html

Новак предложил возобновить работу комиссии по экономике с Сирией

Новак предложил возобновить работу комиссии по экономике с Сирией - 09.09.2025, ПРАЙМ

Новак предложил возобновить работу комиссии по экономике с Сирией

Вице-премьер РФ Александр Новак предложил возобновить работу межправительственной комиссии по экономике между Россией и Сирией, сообщило правительство РФ. | 09.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-09T18:46+0300

2025-09-09T18:46+0300

2025-09-09T18:46+0300

экономика

россия

мировая экономика

сирия

рф

александр новак

https://cdnn.1prime.ru/img/84075/32/840753287_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_efdaaacb03f456fd608fc1cde5e7e5dd.jpg

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак предложил возобновить работу межправительственной комиссии по экономике между Россией и Сирией, сообщило правительство РФ. Новак посетил с рабочим визитом Сирийскую Арабскую Республику. Вице-премьер провёл встречи с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа, министром иностранных дел Асаадом аш-Шибани и главой администрации президента Сирии Махером аш-Шараа. Стороны рассмотрели перспективы взаимодействия стран по всему спектру направлений двустороннего сотрудничества. "Александр Новак предложил возобновить работу межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая зарекомендовала себя как хороший инструмент взаимного развития в экономической сфере", - сообщило правительство по итогам поездки. Кроме того, Россия готова оказать содействие в восстановлении энергетического сектора и гуманитарной сферы Сирии, в том числе запустить ряд проектов по обеспечению Сирии топливом, продовольствием, фармацевтической продукцией. Также в ходе поездки речь шла о сотрудничестве в культурной и научно-образовательной сферах. Так, на данный момент в российских вузах обучается почти 4 тысячи сирийцев, что может стать хорошей базой по подготовке квалифицированных национальных кадров, добавили в правительстве. "Россию и Сирию связывают многолетние узы дружбы и партнёрства, проверенные временем, основанные на взаимном уважении и учёте интересов друг друга. Надеемся, что на новом историческом этапе они также будут развиваться на благо наших народов. Текущий визит стал хорошей возможностью предметного обсуждения перспектив российско-сирийских взаимоотношений", – приведены слова Новака на сайте кабмина.

https://1prime.ru/20250731/siriya-860184446.html

сирия

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, сирия, рф, александр новак