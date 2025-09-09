Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Третья мировая война началась, заявил президент Венесуэлы - 09.09.2025
Третья мировая война началась, заявил президент Венесуэлы
Третья мировая война началась, заявил президент Венесуэлы - 09.09.2025, ПРАЙМ
Третья мировая война началась, заявил президент Венесуэлы
Третья мировая война началась, у США на нее свои планы, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью RT. | 09.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Третья мировая война началась, у США на нее свои планы, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью RT. "Папа римский Франциск говорил еще два года назад, что мы движемся к третьей мировой. Я считаю, что она уже началась. Империя США имеет план войны для навязывания своей политической, экономической, культурной, военной гегемонии в мире", - отметил Мадуро.
15:04 09.09.2025
 
Третья мировая война началась, заявил президент Венесуэлы

Президент Венесуэлы Мадуро: Третья мировая война началась

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Третья мировая война началась, у США на нее свои планы, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью RT.
"Папа римский Франциск говорил еще два года назад, что мы движемся к третьей мировой. Я считаю, что она уже началась. Империя США имеет план войны для навязывания своей политической, экономической, культурной, военной гегемонии в мире", - отметил Мадуро.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
США хотят запятнать репутацию Венесуэлы, заявил Мадуро
Политика США ВЕНЕСУЭЛА Николас Мадуро RT
 
 
Заголовок открываемого материала