Третья мировая война началась, заявил президент Венесуэлы
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Третья мировая война началась, у США на нее свои планы, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью RT. "Папа римский Франциск говорил еще два года назад, что мы движемся к третьей мировой. Я считаю, что она уже началась. Империя США имеет план войны для навязывания своей политической, экономической, культурной, военной гегемонии в мире", - отметил Мадуро.
"Папа римский Франциск говорил еще два года назад, что мы движемся к третьей мировой. Я считаю, что она уже началась. Империя США имеет план войны для навязывания своей политической, экономической, культурной, военной гегемонии в мире", - отметил Мадуро.
