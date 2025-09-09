https://1prime.ru/20250909/maduro-862016435.html

Третья мировая война началась, заявил президент Венесуэлы

Третья мировая война началась, заявил президент Венесуэлы - 09.09.2025, ПРАЙМ

Третья мировая война началась, заявил президент Венесуэлы

Третья мировая война началась, у США на нее свои планы, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью RT. | 09.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-09T15:04+0300

2025-09-09T15:04+0300

2025-09-09T15:04+0300

политика

сша

венесуэла

николас мадуро

rt

https://cdnn.1prime.ru/img/83318/09/833180911_0:0:3111:1751_1920x0_80_0_0_cc31642285fd57f0475d3d4f22af8920.jpg

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Третья мировая война началась, у США на нее свои планы, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью RT. "Папа римский Франциск говорил еще два года назад, что мы движемся к третьей мировой. Я считаю, что она уже началась. Империя США имеет план войны для навязывания своей политической, экономической, культурной, военной гегемонии в мире", - отметил Мадуро.

https://1prime.ru/20250909/maduro-862002537.html

сша

венесуэла

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, венесуэла, николас мадуро, rt