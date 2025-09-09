https://1prime.ru/20250909/nato-862022436.html

В Польше сделали резкое заявление о НАТО

МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Польский генерал Леон Коморницкий в интервью Polsat назвал пятую статью НАТО иллюзией. "Мы любим жить иллюзиями. Если умеешь считать, рассчитывай на себя — это фундаментальное правило", — заявил он.Коморницкий считает, что ни со стороны США, ни со стороны Европы, политической воли прийти на помощь прибалтийским странам не будет.Пятая статья Устава НАТО предполагает ответ всех членов блока, в том числе военный, на нападение любого государства на одну из стран — членов НАТО.На прошлой неделе президент Владимир Путин заявил, что любой здравомыслящий человек прекрасно отдает себе отчет в том, что Россия не собирается ни на кого нападать.

