Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Польше сделали резкое заявление о НАТО - 09.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250909/nato-862022436.html
В Польше сделали резкое заявление о НАТО
В Польше сделали резкое заявление о НАТО - 09.09.2025, ПРАЙМ
В Польше сделали резкое заявление о НАТО
Польский генерал Леон Коморницкий в интервью Polsat назвал пятую статью НАТО иллюзией. "Мы любим жить иллюзиями. Если умеешь считать, рассчитывай на себя — это... | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T16:22+0300
2025-09-09T16:22+0300
европа
нато
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/83690/54/836905403_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_6c3db94d5cf570272a07a535c45c0dfb.jpg
МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Польский генерал Леон Коморницкий в интервью Polsat назвал пятую статью НАТО иллюзией. "Мы любим жить иллюзиями. Если умеешь считать, рассчитывай на себя — это фундаментальное правило", — заявил он.Коморницкий считает, что ни со стороны США, ни со стороны Европы, политической воли прийти на помощь прибалтийским странам не будет.Пятая статья Устава НАТО предполагает ответ всех членов блока, в том числе военный, на нападение любого государства на одну из стран — членов НАТО.На прошлой неделе президент Владимир Путин заявил, что любой здравомыслящий человек прекрасно отдает себе отчет в том, что Россия не собирается ни на кого нападать.
https://1prime.ru/20250909/putin-862002158.html
https://1prime.ru/20250909/dizen-862015197.html
европа
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83690/54/836905403_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_b1bfa1c0c3b7ff89d05bd1afc3839593.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
европа, нато, сша
ЕВРОПА, НАТО, США
16:22 09.09.2025
 
В Польше сделали резкое заявление о НАТО

Польский генерал Леон Коморницкий назвал пятую статью НАТО иллюзией

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип НАТО перед штаб-квартирой Организации
Логотип НАТО перед штаб-квартирой Организации - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
Логотип НАТО перед штаб-квартирой Организации. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Польский генерал Леон Коморницкий в интервью Polsat назвал пятую статью НАТО иллюзией.

"Мы любим жить иллюзиями. Если умеешь считать, рассчитывай на себя — это фундаментальное правило", — заявил он.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
На Западе выступили с призывом после заявления Путина
11:10
Коморницкий считает, что ни со стороны США, ни со стороны Европы, политической воли прийти на помощь прибалтийским странам не будет.

Пятая статья Устава НАТО предполагает ответ всех членов блока, в том числе военный, на нападение любого государства на одну из стран — членов НАТО.

На прошлой неделе президент Владимир Путин заявил, что любой здравомыслящий человек прекрасно отдает себе отчет в том, что Россия не собирается ни на кого нападать.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
На Западе раскрыли, что готовит ЕС из-за России
14:39
 
ЕВРОПАНАТОСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала