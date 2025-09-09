Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посольство в Непале заявило, что жизни россиян в стране ничего не угрожает - 09.09.2025
Посольство в Непале заявило, что жизни россиян в стране ничего не угрожает
Посольство в Непале заявило, что жизни россиян в стране ничего не угрожает - 09.09.2025, ПРАЙМ
Посольство в Непале заявило, что жизни россиян в стране ничего не угрожает
Жизни граждан России в Непале, где продолжаются антиправительственные беспорядки, ничего не угрожает, об этом РИА Новости заявило посольство РФ в южноазиатской... | 09.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Жизни граждан России в Непале, где продолжаются антиправительственные беспорядки, ничего не угрожает, об этом РИА Новости заявило посольство РФ в южноазиатской стране. "К нам обращаются россияне, их жизни ничего не угрожает. Они находятся в безопасных местах. По крайней мере, те россияне, об участии которых нам известно. У всех ситуация относительно стабильная", - заявили в дипмиссии. По информации российского посольства, ситуация может усугубиться из-за закрытия международного аэропорта Трибхуван. При этом есть ряд россиян, которые с туристическими целями на данный момент находятся в труднодоступных регионах Непала и не могут добраться до столицы, но их жизни ничего не угрожает, подчеркнули дипломаты.
Новости
общество, россия, непал
Политика, Общество , РОССИЯ, НЕПАЛ
13:00 09.09.2025
 
Посольство в Непале заявило, что жизни россиян в стране ничего не угрожает

Посольство России в Непале: россиянам ничего не угрожает

© РИА Новости . Сунил ПрадханЖенщина выбирает продукты на одном из рынков в Катманду, Непал
Женщина выбирает продукты на одном из рынков в Катманду, Непал - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости . Сунил Прадхан
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Жизни граждан России в Непале, где продолжаются антиправительственные беспорядки, ничего не угрожает, об этом РИА Новости заявило посольство РФ в южноазиатской стране.
"К нам обращаются россияне, их жизни ничего не угрожает. Они находятся в безопасных местах. По крайней мере, те россияне, об участии которых нам известно. У всех ситуация относительно стабильная", - заявили в дипмиссии.
По информации российского посольства, ситуация может усугубиться из-за закрытия международного аэропорта Трибхуван. При этом есть ряд россиян, которые с туристическими целями на данный момент находятся в труднодоступных регионах Непала и не могут добраться до столицы, но их жизни ничего не угрожает, подчеркнули дипломаты.
Заголовок открываемого материала