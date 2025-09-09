https://1prime.ru/20250909/nepal-862008697.html
Посольство в Непале заявило, что жизни россиян в стране ничего не угрожает
Посольство в Непале заявило, что жизни россиян в стране ничего не угрожает - 09.09.2025, ПРАЙМ
Посольство в Непале заявило, что жизни россиян в стране ничего не угрожает
Жизни граждан России в Непале, где продолжаются антиправительственные беспорядки, ничего не угрожает, об этом РИА Новости заявило посольство РФ в южноазиатской... | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T13:00+0300
2025-09-09T13:00+0300
2025-09-09T13:00+0300
политика
общество
россия
непал
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/09/862008544_0:130:3177:1917_1920x0_80_0_0_e05a5d8591e2c6af232772267436ea43.jpg
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Жизни граждан России в Непале, где продолжаются антиправительственные беспорядки, ничего не угрожает, об этом РИА Новости заявило посольство РФ в южноазиатской стране. "К нам обращаются россияне, их жизни ничего не угрожает. Они находятся в безопасных местах. По крайней мере, те россияне, об участии которых нам известно. У всех ситуация относительно стабильная", - заявили в дипмиссии. По информации российского посольства, ситуация может усугубиться из-за закрытия международного аэропорта Трибхуван. При этом есть ряд россиян, которые с туристическими целями на данный момент находятся в труднодоступных регионах Непала и не могут добраться до столицы, но их жизни ничего не угрожает, подчеркнули дипломаты.
https://1prime.ru/20250909/nepal-862004844.html
непал
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/09/862008544_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_b3924b9267953b927b78379ed726b719.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, непал
Политика, Общество , РОССИЯ, НЕПАЛ
Посольство в Непале заявило, что жизни россиян в стране ничего не угрожает
Посольство России в Непале: россиянам ничего не угрожает
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Жизни граждан России в Непале, где продолжаются антиправительственные беспорядки, ничего не угрожает, об этом РИА Новости заявило посольство РФ в южноазиатской стране.
"К нам обращаются россияне, их жизни ничего не угрожает. Они находятся в безопасных местах. По крайней мере, те россияне, об участии которых нам известно. У всех ситуация относительно стабильная", - заявили в дипмиссии.
По информации российского посольства, ситуация может усугубиться из-за закрытия международного аэропорта Трибхуван. При этом есть ряд россиян, которые с туристическими целями на данный момент находятся в труднодоступных регионах Непала и не могут добраться до столицы, но их жизни ничего не угрожает, подчеркнули дипломаты.
Премьер-министр Непала ушел в отставку на фоне беспорядков в стране