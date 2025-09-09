https://1prime.ru/20250909/rynok-862029773.html
Российский рынок акций повысился почти на полпроцента за основную сессию
Российский рынок акций повысился почти на полпроцента за основную сессию - 09.09.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций повысился почти на полпроцента за основную сессию
Российский рынок акций за основную торговую сессию вторника повысился на 0,49%, следует из данных Московской биржи. | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T18:56+0300
2025-09-09T18:56+0300
2025-09-09T18:59+0300
акции
рынок
россия
экономика
мосбиржа
ртс
https://cdnn.1prime.ru/img/83285/34/832853427_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_4fda21677b55cfc4fa5e6ab2360fb14f.jpg
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вторника повысился на 0,49%, следует из данных Московской биржи.Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,49%, до 2935,96 пункта, индекс Мосбиржи в юанях упал на 1,10% до 1149,99 пункта, долларовый РТС - на 0,60%, до 1111,08 пункта.
https://1prime.ru/20250909/aktsii-862011592.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83285/34/832853427_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_8fc3e3696d00a22d6c71fd77902b4eff.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
акции, рынок, россия, мосбиржа, ртс
Акции, Рынок, РОССИЯ, Экономика, Мосбиржа, РТС
Российский рынок акций повысился почти на полпроцента за основную сессию
Российский рынок акций повысился почти на 0,49% за основную сессию