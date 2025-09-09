https://1prime.ru/20250909/siluanov-861994393.html

Силуанов рассказал о бюджете России на следующий год

Силуанов рассказал о бюджете России на следующий год - 09.09.2025, ПРАЙМ

Силуанов рассказал о бюджете России на следующий год

Бюджет на следующий год сформирован исходя из цены на нефть марки Urals в среднем 59 долларов за баррель, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов | 09.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 9 сен – ПРАЙМ. Бюджет на следующий год сформирован исходя из цены на нефть марки Urals в среднем 59 долларов за баррель, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов "Мне кажется, что тот прогноз, который сделан в Министерстве экономики по цене на нефть, достаточно взвешенный, 59 долларов (за баррель - ред.), где-то 60 долларов в последующие годы", - ответил он в интервью РБК на вопрос, исходя из какого уровня цены на нефть марки Urals закладываются нефтегазовые доходы бюджета на следующий год.

