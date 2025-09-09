https://1prime.ru/20250909/siluanov-861997624.html
Силуанов: нормальный честный инвестор должен чувствовать себя защищенно
Силуанов: нормальный честный инвестор должен чувствовать себя защищенно - 09.09.2025, ПРАЙМ
Силуанов: нормальный честный инвестор должен чувствовать себя защищенно
Нормальный честный инвестор должен чувствовать себя защищённо в РФ, вкладывая деньги в те или иные активы и получая от них доход, заявил министр финансов России | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T09:39+0300
2025-09-09T09:39+0300
2025-09-09T09:39+0300
экономика
финансы
россия
антон силуанов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861984086_0:13:1416:810_1920x0_80_0_0_d026557937d6b08f50c8edf9280c27ac.jpg
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Нормальный честный инвестор должен чувствовать себя защищённо в РФ, вкладывая деньги в те или иные активы и получая от них доход, заявил министр финансов России Антон Силуанов. "Хочу сказать, один, может быть, общий такой тезис, что инвестор должен чувствовать защищенность своей собственности. Если есть нарушения, да, действительно, тогда должны разбираться правоохранительные органы. Но нормальный честный инвестор должен иметь защиту и чувствовать себя защищённо, вкладывая деньги в те или иные активы, получая от них доход. Мы за то, чтобы такая защита, а это основа бизнес-климата, работала на все сто", - сообщил Силуанов в эфире радиостанции РБК.
https://1prime.ru
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861984086_81:0:1392:983_1920x0_80_0_0_e47fac2ee1a451500f74daa9ccf49af5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, антон силуанов
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Антон Силуанов
Силуанов: нормальный честный инвестор должен чувствовать себя защищенно
Силуанов: нормальный честный инвестор должен чувствовать себя защищённо в России
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Нормальный честный инвестор должен чувствовать себя защищённо в РФ, вкладывая деньги в те или иные активы и получая от них доход, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
"Хочу сказать, один, может быть, общий такой тезис, что инвестор должен чувствовать защищенность своей собственности. Если есть нарушения, да, действительно, тогда должны разбираться правоохранительные органы. Но нормальный честный инвестор должен иметь защиту и чувствовать себя защищённо, вкладывая деньги в те или иные активы, получая от них доход. Мы за то, чтобы такая защита, а это основа бизнес-климата, работала на все сто", - сообщил Силуанов в эфире радиостанции РБК.