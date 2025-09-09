Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силуанов: нормальный честный инвестор должен чувствовать себя защищенно - 09.09.2025
Силуанов: нормальный честный инвестор должен чувствовать себя защищенно
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Нормальный честный инвестор должен чувствовать себя защищённо в РФ, вкладывая деньги в те или иные активы и получая от них доход, заявил министр финансов России Антон Силуанов. "Хочу сказать, один, может быть, общий такой тезис, что инвестор должен чувствовать защищенность своей собственности. Если есть нарушения, да, действительно, тогда должны разбираться правоохранительные органы. Но нормальный честный инвестор должен иметь защиту и чувствовать себя защищённо, вкладывая деньги в те или иные активы, получая от них доход. Мы за то, чтобы такая защита, а это основа бизнес-климата, работала на все сто", - сообщил Силуанов в эфире радиостанции РБК.
09:39 09.09.2025
 
Силуанов: нормальный честный инвестор должен чувствовать себя защищенно

Силуанов: нормальный честный инвестор должен чувствовать себя защищённо в России

© РИА Новости . Владимир ФедоренкоМинистр финансов РФ Антон Силуанов на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарном заседании Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Нормальный честный инвестор должен чувствовать себя защищённо в РФ, вкладывая деньги в те или иные активы и получая от них доход, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
"Хочу сказать, один, может быть, общий такой тезис, что инвестор должен чувствовать защищенность своей собственности. Если есть нарушения, да, действительно, тогда должны разбираться правоохранительные органы. Но нормальный честный инвестор должен иметь защиту и чувствовать себя защищённо, вкладывая деньги в те или иные активы, получая от них доход. Мы за то, чтобы такая защита, а это основа бизнес-климата, работала на все сто", - сообщил Силуанов в эфире радиостанции РБК.
 
