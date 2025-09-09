Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия открыта для иностранных инвесторов, заявил Силуанов
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Россия открыта для иностранных инвесторов, обеспечит беспрепятственный вывод их средств при необходимости, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. "Мы заинтересованы в том, чтобы иностранные инвесторы к нам приходили. Открыто принято решение о том, что если такие инвестиции будут сделаны, то будет и доступен беспрепятственный вывод средств не только в виде тех объемов, которые были вложены, но и, соответственно, заработанных на финансовом рынке или в реальном секторе экономики и ресурсов", - сказал он в эфире радио РБК.
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Россия открыта для иностранных инвесторов, обеспечит беспрепятственный вывод их средств при необходимости, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.
"Мы заинтересованы в том, чтобы иностранные инвесторы к нам приходили. Открыто принято решение о том, что если такие инвестиции будут сделаны, то будет и доступен беспрепятственный вывод средств не только в виде тех объемов, которые были вложены, но и, соответственно, заработанных на финансовом рынке или в реальном секторе экономики и ресурсов", - сказал он в эфире радио РБК.
Заголовок открываемого материала