https://1prime.ru/20250909/siluanov-861998446.html
Россия открыта для иностранных инвесторов, заявил Силуанов
Россия открыта для иностранных инвесторов, заявил Силуанов - 09.09.2025, ПРАЙМ
Россия открыта для иностранных инвесторов, заявил Силуанов
Россия открыта для иностранных инвесторов, обеспечит беспрепятственный вывод их средств при необходимости, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T09:56+0300
2025-09-09T09:56+0300
2025-09-09T09:56+0300
экономика
россия
финансы
антон силуанов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859951391_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cac02b3989639a3cb10fb04441f021fa.jpg
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Россия открыта для иностранных инвесторов, обеспечит беспрепятственный вывод их средств при необходимости, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. "Мы заинтересованы в том, чтобы иностранные инвесторы к нам приходили. Открыто принято решение о том, что если такие инвестиции будут сделаны, то будет и доступен беспрепятственный вывод средств не только в виде тех объемов, которые были вложены, но и, соответственно, заработанных на финансовом рынке или в реальном секторе экономики и ресурсов", - сказал он в эфире радио РБК.
https://1prime.ru/20250909/siluanov-861997624.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859951391_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f1545c51a8710a9c6e2075c2d0786280.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, антон силуанов
Экономика, РОССИЯ, Финансы, Антон Силуанов
Россия открыта для иностранных инвесторов, заявил Силуанов
Силуанов: Россия открыта для иностранных инвесторов
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Россия открыта для иностранных инвесторов, обеспечит беспрепятственный вывод их средств при необходимости, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.
"Мы заинтересованы в том, чтобы иностранные инвесторы к нам приходили. Открыто принято решение о том, что если такие инвестиции будут сделаны, то будет и доступен беспрепятственный вывод средств не только в виде тех объемов, которые были вложены, но и, соответственно, заработанных на финансовом рынке или в реальном секторе экономики и ресурсов", - сказал он в эфире радио РБК.
Силуанов: нормальный честный инвестор должен чувствовать себя защищенно