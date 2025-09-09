https://1prime.ru/20250909/siyyarto-862014925.html

Венгрия не отказывается от российского газа, заявил Сийярто

09.09.2025

БУДАПЕШТ, 9 сен - ПРАЙМ. Венгрия не отказывается от газа из РФ и заключает долгосрочный контракт с западным поставщиком в дополнение к российским поставкам, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Источники энергии надо не заменять, а добавлять, вот что значит энергетическая диверсификация. Чем больше ресурсов, тем больше безопасность... Российские ресурсы останутся, и мы добавим новые", - написал Сийярто в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

венгрия

