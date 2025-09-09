Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Венгрия не отказывается от российского газа, заявил Сийярто
Венгрия не отказывается от российского газа, заявил Сийярто
2025-09-09T14:40+0300
2025-09-09T14:40+0300
энергетика
газ
россия
венгрия
петер сийярто
https://cdnn.1prime.ru/img/84197/83/841978328_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_e4d24518b14d8f7afdc04eb1035bdce3.jpg
БУДАПЕШТ, 9 сен - ПРАЙМ. Венгрия не отказывается от газа из РФ и заключает долгосрочный контракт с западным поставщиком в дополнение к российским поставкам, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Источники энергии надо не заменять, а добавлять, вот что значит энергетическая диверсификация. Чем больше ресурсов, тем больше безопасность... Российские ресурсы останутся, и мы добавим новые", - написал Сийярто в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
газ, россия, венгрия, петер сийярто
Энергетика, Газ, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто
14:40 09.09.2025
 
Венгрия не отказывается от российского газа, заявил Сийярто

Сийярто: Венгрия не отказывается от газа из России, а добавляет новые источники

© Пресс-служба МИД РФ
Петер Сийярто
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
БУДАПЕШТ, 9 сен - ПРАЙМ. Венгрия не отказывается от газа из РФ и заключает долгосрочный контракт с западным поставщиком в дополнение к российским поставкам, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Источники энергии надо не заменять, а добавлять, вот что значит энергетическая диверсификация. Чем больше ресурсов, тем больше безопасность... Российские ресурсы останутся, и мы добавим новые", - написал Сийярто в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Петербургский международный газовый форум
Сийярто заявил, что подпишет долгосрочный контракт на покупку газа с Запада
10:28
 
ЭнергетикаГазРОССИЯВЕНГРИЯПетер Сийярто
 
 
