Патрушев рассказал об ожидаемых объемах урожая в 2025 году

Патрушев рассказал об ожидаемых объемах урожая в 2025 году - 09.09.2025, ПРАЙМ

Патрушев рассказал об ожидаемых объемах урожая в 2025 году

Урожай подсолнечника, сахарной свеклы, овощей и картофеля по итогам года ожидается на уровне прошлого года или выше, сообщили журналистам в аппарате... | 09.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Урожай подсолнечника, сахарной свеклы, овощей и картофеля по итогам года ожидается на уровне прошлого года или выше, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. "Активно идет уборка... сельхозкультур. Ожидаются достойные – на уровне или выше 2024 года – объемы подсолнечника, сахарной свёклы, а также овощей и картофеля в организованном секторе", - говорится в сообщении.

