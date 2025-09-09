Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Патрушев рассказал об ожидаемых объемах урожая в 2025 году
Патрушев рассказал об ожидаемых объемах урожая в 2025 году
экономика
сельское хозяйство
дмитрий патрушев
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Урожай подсолнечника, сахарной свеклы, овощей и картофеля по итогам года ожидается на уровне прошлого года или выше, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. "Активно идет уборка... сельхозкультур. Ожидаются достойные – на уровне или выше 2024 года – объемы подсолнечника, сахарной свёклы, а также овощей и картофеля в организованном секторе", - говорится в сообщении.
сельское хозяйство, дмитрий патрушев
Экономика, Сельское хозяйство, Дмитрий Патрушев
13:15 09.09.2025
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОвощи на одном из прилавков
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Урожай подсолнечника, сахарной свеклы, овощей и картофеля по итогам года ожидается на уровне прошлого года или выше, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева.
"Активно идет уборка... сельхозкультур. Ожидаются достойные – на уровне или выше 2024 года – объемы подсолнечника, сахарной свёклы, а также овощей и картофеля в организованном секторе", - говорится в сообщении.
ЭкономикаСельское хозяйствоДмитрий Патрушев
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
