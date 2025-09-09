https://1prime.ru/20250909/urozhay-862009761.html
Патрушев рассказал об ожидаемых объемах урожая в 2025 году
Патрушев рассказал об ожидаемых объемах урожая в 2025 году - 09.09.2025, ПРАЙМ
Патрушев рассказал об ожидаемых объемах урожая в 2025 году
Урожай подсолнечника, сахарной свеклы, овощей и картофеля по итогам года ожидается на уровне прошлого года или выше, сообщили журналистам в аппарате... | 09.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-09T13:15+0300
2025-09-09T13:15+0300
2025-09-09T13:15+0300
экономика
сельское хозяйство
дмитрий патрушев
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/33/841843329_0:142:3141:1909_1920x0_80_0_0_7cea5ea9d53af5399157c6b890d11f2b.jpg
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Урожай подсолнечника, сахарной свеклы, овощей и картофеля по итогам года ожидается на уровне прошлого года или выше, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. "Активно идет уборка... сельхозкультур. Ожидаются достойные – на уровне или выше 2024 года – объемы подсолнечника, сахарной свёклы, а также овощей и картофеля в организованном секторе", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20250905/pshenitsa-861841383.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/33/841843329_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_47c50d60d07204f865cc30ab022867c8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, дмитрий патрушев
Экономика, Сельское хозяйство, Дмитрий Патрушев
Патрушев рассказал об ожидаемых объемах урожая в 2025 году
Патрушев: урожай подсолнечника, картофеля и овощей в ожидается на уровне 2024 года
МОСКВА, 9 сен - ПРАЙМ. Урожай подсолнечника, сахарной свеклы, овощей и картофеля по итогам года ожидается на уровне прошлого года или выше, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева.
"Активно идет уборка... сельхозкультур. Ожидаются достойные – на уровне или выше 2024 года – объемы подсолнечника, сахарной свёклы, а также овощей и картофеля в организованном секторе", - говорится в сообщении.
ФАО понизила прогноз по урожаю пшеницы в мире в этом сезоне