https://1prime.ru/20250910/chertkov-862041220.html

Убыточные шахты в Донбассе стараются сохранить, заявил Чертков

Убыточные шахты в Донбассе стараются сохранить, заявил Чертков - 10.09.2025, ПРАЙМ

Убыточные шахты в Донбассе стараются сохранить, заявил Чертков

Убыточные шахты в Донбассе не закрывают, а стараются сохранить, передавая в государственное управление, чтобы потом передать инвестору для разработки, сообщил... | 10.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-10T05:49+0300

2025-09-10T05:49+0300

2025-09-10T05:49+0300

экономика

донбасс

владивосток

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862041220.jpg?1757472572

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - ПРАЙМ. Убыточные шахты в Донбассе не закрывают, а стараются сохранить, передавая в государственное управление, чтобы потом передать инвестору для разработки, сообщил РИА Новости врио главы правительства ДНР Андрей Чертков на ВЭФ. "Убыточные (шахты - ред.) мы переводим в государственное управление, и в этой шахте не добывают, но она как бы в режиме, как вам сказать, такой подготовки. Мы делаем не для того, чтобы просто остановить - а это самое простое дело, - мы поддерживаем шахту в нормальном состоянии для того, чтобы, когда инвестор придет, и мы эти шахты им отдали. Есть очень хорошие шахты с хорошими пластами, и коксовых углей очень много для металлургии, поэтому нам есть чем поделиться с инвесторами. Но я думаю, сейчас пока не время, как мы говорим, когда рынок проседает, то это окно возможности. … То есть если инвестор думает о завтрашнем дне, он должен сегодня уже принять решение для того, чтобы завтра быть на пике бизнеса, на пике цены", - сказал Чертков. Десятый Восточный экономический форум (ВЭФ) проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.

донбасс

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

донбасс, владивосток