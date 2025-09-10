https://1prime.ru/20250910/grin-862077981.html

Конгрессвумен Грин внесет поправку против расходования налогов на Украину

Конгрессвумен Грин внесет поправку против расходования налогов на Украину - 10.09.2025, ПРАЙМ

Конгрессвумен Грин внесет поправку против расходования налогов на Украину

Конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин сообщила, что намерена внести поправку, запрещающую расходовать налоги американских граждан на финансирование Украины. | 10.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-10T17:07+0300

2025-09-10T17:07+0300

2025-09-10T17:07+0300

политика

украина

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862077825_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7f829ed6db085a93e6da7e4a8f607a72.jpg

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин сообщила, что намерена внести поправку, запрещающую расходовать налоги американских граждан на финансирование Украины. "Сегодня я внесу поправку, чтобы остановить отправку наших налоговых долларов на Украину для убийства людей. Наши американские налоговые деньги должны оставаться дома и использоваться для того, чтобы останавливать монстров, убивающих невинных людей", - написала она в соцсети X.

https://1prime.ru/20250812/tramp-860624123.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сша