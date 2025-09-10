Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Конгрессвумен Грин внесет поправку против расходования налогов на Украину - 10.09.2025
Конгрессвумен Грин внесет поправку против расходования налогов на Украину
Конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин сообщила, что намерена внести поправку, запрещающую расходовать налоги американских граждан на финансирование Украины.
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин сообщила, что намерена внести поправку, запрещающую расходовать налоги американских граждан на финансирование Украины. "Сегодня я внесу поправку, чтобы остановить отправку наших налоговых долларов на Украину для убийства людей. Наши американские налоговые деньги должны оставаться дома и использоваться для того, чтобы останавливать монстров, убивающих невинных людей", - написала она в соцсети X.
Политика, УКРАИНА, США
17:07 10.09.2025
 
Капитолий в Вашингтоне
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин сообщила, что намерена внести поправку, запрещающую расходовать налоги американских граждан на финансирование Украины.
"Сегодня я внесу поправку, чтобы остановить отправку наших налоговых долларов на Украину для убийства людей. Наши американские налоговые деньги должны оставаться дома и использоваться для того, чтобы останавливать монстров, убивающих невинных людей", - написала она в соцсети X.
ПолитикаУКРАИНАСША
 
 
