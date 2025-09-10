https://1prime.ru/20250910/grin-862077981.html
Конгрессвумен Грин внесет поправку против расходования налогов на Украину
Конгрессвумен Грин внесет поправку против расходования налогов на Украину - 10.09.2025, ПРАЙМ
Конгрессвумен Грин внесет поправку против расходования налогов на Украину
Конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин сообщила, что намерена внести поправку, запрещающую расходовать налоги американских граждан на финансирование Украины. | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T17:07+0300
2025-09-10T17:07+0300
2025-09-10T17:07+0300
политика
украина
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862077825_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7f829ed6db085a93e6da7e4a8f607a72.jpg
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин сообщила, что намерена внести поправку, запрещающую расходовать налоги американских граждан на финансирование Украины. "Сегодня я внесу поправку, чтобы остановить отправку наших налоговых долларов на Украину для убийства людей. Наши американские налоговые деньги должны оставаться дома и использоваться для того, чтобы останавливать монстров, убивающих невинных людей", - написала она в соцсети X.
https://1prime.ru/20250812/tramp-860624123.html
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862077825_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7419240e0d57b968ebf50f9a07d1a1cc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша
Конгрессвумен Грин внесет поправку против расходования налогов на Украину
Конгрессвумен Тейлор Грин внесет поправку против расходования налогов на Украину
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин сообщила, что намерена внести поправку, запрещающую расходовать налоги американских граждан на финансирование Украины.
"Сегодня я внесу поправку, чтобы остановить отправку наших налоговых долларов на Украину для убийства людей. Наши американские налоговые деньги должны оставаться дома и использоваться для того, чтобы останавливать монстров, убивающих невинных людей", - написала она в соцсети X.
В конгрессе США рассказали о последствиях нового закона Трампа о налогах