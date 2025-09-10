Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кабмин отказался согласовывать с соседями сдачу жилья в аренду - 10.09.2025
Кабмин отказался согласовывать с соседями сдачу жилья в аренду
2025-09-10T01:18+0300
2025-09-10T01:18+0300
недвижимость
экономика
россия
рф
леонид слуцкий
госдума
лдпр
недвижимость, россия, рф, леонид слуцкий, госдума, лдпр
Недвижимость, Экономика, РОССИЯ, РФ, Леонид Слуцкий, Госдума, ЛДПР
01:18 10.09.2025
 
Кабмин отказался согласовывать с соседями сдачу жилья в аренду

Правительство не поддержало проект об обязательном согласовании с соседями сдачи жилья

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ не поддержало законопроект, которым предлагалось обязать собственников квартир письменно согласовывать с соседями сдачу помещения в аренду, следует из проекта отзыва кабмина, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Законопроект был внесен на рассмотрение палаты парламента 23 апреля. Инициаторами выступила группа депутатов Госдумы во главе с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким и первым зампредом комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимиром Кошелевым.
"Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект в представленной редакции", - сказано в документе.
В кабмине отмечают, что установление обязанности получения согласия существенно ограничит права собственников жилых помещений в многоквартирном доме на владение, пользование и распоряжение принадлежащими им жилыми помещениями, что противоречит действующему законодательству РФ.
Кроме того, добавляется, что положение о том, что в согласии необходимо указать фамилия, имя, отчество, паспортные данные физического лица – собственника, полное наименование и основной государственный регистрационный номер юридического лица – собственника, реквизиты документов, подтверждающих право собственности на соседнее или примыкающее помещение, не предусматривают гарантий защиты персональных данных указанных лиц.
"Законодательством РФ понятие "соседние и примыкающие помещения" не предусмотрено, в связи с чем его использование создаст правовую неопределенность в регулировании рассматриваемых правоотношений. В законопроекте отсутствует порядок реализации проектируемых норм органами государственного жилищного надзора, принимая во внимание в том числе отсутствие у них соответствующих полномочий", - подчеркивается в отзыве.
 
