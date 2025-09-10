https://1prime.ru/20250910/kabmin-862038350.html

Кабмин отказался согласовывать с соседями сдачу жилья в аренду

Кабмин отказался согласовывать с соседями сдачу жилья в аренду - 10.09.2025, ПРАЙМ

Кабмин отказался согласовывать с соседями сдачу жилья в аренду

Правительство РФ не поддержало законопроект, которым предлагалось обязать собственников квартир письменно согласовывать с соседями сдачу помещения в аренду,... | 10.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-10T01:18+0300

2025-09-10T01:18+0300

2025-09-10T01:18+0300

недвижимость

экономика

россия

рф

леонид слуцкий

госдума

лдпр

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862038350.jpg?1757456287

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ не поддержало законопроект, которым предлагалось обязать собственников квартир письменно согласовывать с соседями сдачу помещения в аренду, следует из проекта отзыва кабмина, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Законопроект был внесен на рассмотрение палаты парламента 23 апреля. Инициаторами выступила группа депутатов Госдумы во главе с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким и первым зампредом комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимиром Кошелевым. "Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект в представленной редакции", - сказано в документе. В кабмине отмечают, что установление обязанности получения согласия существенно ограничит права собственников жилых помещений в многоквартирном доме на владение, пользование и распоряжение принадлежащими им жилыми помещениями, что противоречит действующему законодательству РФ. Кроме того, добавляется, что положение о том, что в согласии необходимо указать фамилия, имя, отчество, паспортные данные физического лица – собственника, полное наименование и основной государственный регистрационный номер юридического лица – собственника, реквизиты документов, подтверждающих право собственности на соседнее или примыкающее помещение, не предусматривают гарантий защиты персональных данных указанных лиц. "Законодательством РФ понятие "соседние и примыкающие помещения" не предусмотрено, в связи с чем его использование создаст правовую неопределенность в регулировании рассматриваемых правоотношений. В законопроекте отсутствует порядок реализации проектируемых норм органами государственного жилищного надзора, принимая во внимание в том числе отсутствие у них соответствующих полномочий", - подчеркивается в отзыве.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, россия, рф, леонид слуцкий, госдума, лдпр