https://1prime.ru/20250910/kabmin-862038350.html
Кабмин отказался согласовывать с соседями сдачу жилья в аренду
Кабмин отказался согласовывать с соседями сдачу жилья в аренду - 10.09.2025, ПРАЙМ
Кабмин отказался согласовывать с соседями сдачу жилья в аренду
Правительство РФ не поддержало законопроект, которым предлагалось обязать собственников квартир письменно согласовывать с соседями сдачу помещения в аренду,... | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T01:18+0300
2025-09-10T01:18+0300
2025-09-10T01:18+0300
недвижимость
экономика
россия
рф
леонид слуцкий
госдума
лдпр
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862038350.jpg?1757456287
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ не поддержало законопроект, которым предлагалось обязать собственников квартир письменно согласовывать с соседями сдачу помещения в аренду, следует из проекта отзыва кабмина, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Законопроект был внесен на рассмотрение палаты парламента 23 апреля. Инициаторами выступила группа депутатов Госдумы во главе с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким и первым зампредом комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимиром Кошелевым.
"Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект в представленной редакции", - сказано в документе.
В кабмине отмечают, что установление обязанности получения согласия существенно ограничит права собственников жилых помещений в многоквартирном доме на владение, пользование и распоряжение принадлежащими им жилыми помещениями, что противоречит действующему законодательству РФ.
Кроме того, добавляется, что положение о том, что в согласии необходимо указать фамилия, имя, отчество, паспортные данные физического лица – собственника, полное наименование и основной государственный регистрационный номер юридического лица – собственника, реквизиты документов, подтверждающих право собственности на соседнее или примыкающее помещение, не предусматривают гарантий защиты персональных данных указанных лиц.
"Законодательством РФ понятие "соседние и примыкающие помещения" не предусмотрено, в связи с чем его использование создаст правовую неопределенность в регулировании рассматриваемых правоотношений. В законопроекте отсутствует порядок реализации проектируемых норм органами государственного жилищного надзора, принимая во внимание в том числе отсутствие у них соответствующих полномочий", - подчеркивается в отзыве.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
недвижимость, россия, рф, леонид слуцкий, госдума, лдпр
Недвижимость, Экономика, РОССИЯ, РФ, Леонид Слуцкий, Госдума, ЛДПР
Кабмин отказался согласовывать с соседями сдачу жилья в аренду
Правительство не поддержало проект об обязательном согласовании с соседями сдачи жилья
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ не поддержало законопроект, которым предлагалось обязать собственников квартир письменно согласовывать с соседями сдачу помещения в аренду, следует из проекта отзыва кабмина, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Законопроект был внесен на рассмотрение палаты парламента 23 апреля. Инициаторами выступила группа депутатов Госдумы во главе с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким и первым зампредом комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимиром Кошелевым.
"Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект в представленной редакции", - сказано в документе.
В кабмине отмечают, что установление обязанности получения согласия существенно ограничит права собственников жилых помещений в многоквартирном доме на владение, пользование и распоряжение принадлежащими им жилыми помещениями, что противоречит действующему законодательству РФ.
Кроме того, добавляется, что положение о том, что в согласии необходимо указать фамилия, имя, отчество, паспортные данные физического лица – собственника, полное наименование и основной государственный регистрационный номер юридического лица – собственника, реквизиты документов, подтверждающих право собственности на соседнее или примыкающее помещение, не предусматривают гарантий защиты персональных данных указанных лиц.
"Законодательством РФ понятие "соседние и примыкающие помещения" не предусмотрено, в связи с чем его использование создаст правовую неопределенность в регулировании рассматриваемых правоотношений. В законопроекте отсутствует порядок реализации проектируемых норм органами государственного жилищного надзора, принимая во внимание в том числе отсутствие у них соответствующих полномочий", - подчеркивается в отзыве.