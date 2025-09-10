https://1prime.ru/20250910/minfin-862080174.html
Минфин разместил на безлимитном аукционе ОФЗ на 65,9 миллиарда рублей
Минфин разместил на безлимитном аукционе ОФЗ на 65,9 миллиарда рублей - 10.09.2025, ПРАЙМ
Минфин разместил на безлимитном аукционе ОФЗ на 65,9 миллиарда рублей
Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26248 с погашением в мае 2040 года на... | 10.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-10T17:26+0300
2025-09-10T17:26+0300
2025-09-10T17:26+0300
экономика
финансы
рынок
россия
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567130_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_50d87e1da6a5673646f96c8c5266b02b.jpg
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26248 с погашением в мае 2040 года на 65,949 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 116,006 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Цена отсечения составила 91,7266% от номинала, средневзвешенная цена - 91,765% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 14,01% годовых, средневзвешенная доходность - 14,01% годовых. Минфин на предыдущем аукционе разместил ОФЗ 26249 с погашением в июне 2032 года на 21,2 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 41,8 миллиарда.
https://1prime.ru/20250909/defitsit-862028364.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567130_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_4468e6787b424d9849d3ad94c379da79.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, рынок, россия, минфин
Экономика, Финансы, Рынок, РОССИЯ, Минфин
Минфин разместил на безлимитном аукционе ОФЗ на 65,9 миллиарда рублей
Минфин России разместил на безлимитном аукционе ОФЗ на 65,9 млрд рублей
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26248 с погашением в мае 2040 года на 65,949 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 116,006 миллиарда, говорится в сообщении министерства.
Цена отсечения составила 91,7266% от номинала, средневзвешенная цена - 91,765% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 14,01% годовых, средневзвешенная доходность - 14,01% годовых.
Минфин
на предыдущем аукционе разместил ОФЗ 26249 с погашением в июне 2032 года на 21,2 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 41,8 миллиарда.
Минфин рассказал о показателях дефицита бюджета России за январь-август