Минфин разместил на безлимитном аукционе ОФЗ на 65,9 миллиарда рублей

2025-09-10T17:26+0300

экономика

финансы

рынок

россия

минфин

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26248 с погашением в мае 2040 года на 65,949 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 116,006 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Цена отсечения составила 91,7266% от номинала, средневзвешенная цена - 91,765% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 14,01% годовых, средневзвешенная доходность - 14,01% годовых. Минфин на предыдущем аукционе разместил ОФЗ 26249 с погашением в июне 2032 года на 21,2 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 41,8 миллиарда.

