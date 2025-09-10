https://1prime.ru/20250910/vernik-862042635.html

Актер Игорь Верник оштрафован на десять тысяч рублей за неоплату парковки

Актер Игорь Верник оштрафован на десять тысяч рублей за неоплату парковки

2025-09-10T07:23+0300

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Суд оштрафовал актера Игоря Верника на десять тысяч рублей за неоплату парковки в Москве, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, 21 ноября 2024 года Верника признали виновным по пункту 2 статьи 8.14 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях (неуплата за размещение транспортного средства на платной городской парковке) и назначили пять тысяч рублей штрафа по постановлению администратора Московского парковочного пространства. Постановление вступило в силу в декабре, и Верник его не обжаловал. Штраф в установленные законом сроки оплачен не был. "Признать Верника Игоря Эмильевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере десять тысяч рублей", - сказано в документах. Таким образом, актеру назначили штраф в двукратном размере. Верник в судебное заседание не явился.

