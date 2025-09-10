Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Актер Игорь Верник оштрафован на десять тысяч рублей за неоплату парковки - 10.09.2025
Актер Игорь Верник оштрафован на десять тысяч рублей за неоплату парковки
2025-09-10T07:23+0300
общество
бизнес
москва
рф
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Суд оштрафовал актера Игоря Верника на десять тысяч рублей за неоплату парковки в Москве, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, 21 ноября 2024 года Верника признали виновным по пункту 2 статьи 8.14 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях (неуплата за размещение транспортного средства на платной городской парковке) и назначили пять тысяч рублей штрафа по постановлению администратора Московского парковочного пространства. Постановление вступило в силу в декабре, и Верник его не обжаловал. Штраф в установленные законом сроки оплачен не был. "Признать Верника Игоря Эмильевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере десять тысяч рублей", - сказано в документах. Таким образом, актеру назначили штраф в двукратном размере. Верник в судебное заседание не явился.
москва
рф
общество , бизнес, москва, рф
Общество , Бизнес, МОСКВА, РФ
07:23 10.09.2025
 
Актер Игорь Верник оштрафован на десять тысяч рублей за неоплату парковки

Актер Игорь Верник оштрафован на десять тысяч рублей за неоплату парковки

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Суд оштрафовал актера Игоря Верника на десять тысяч рублей за неоплату парковки в Москве, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, 21 ноября 2024 года Верника признали виновным по пункту 2 статьи 8.14 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях (неуплата за размещение транспортного средства на платной городской парковке) и назначили пять тысяч рублей штрафа по постановлению администратора Московского парковочного пространства. Постановление вступило в силу в декабре, и Верник его не обжаловал.
Штраф в установленные законом сроки оплачен не был.
"Признать Верника Игоря Эмильевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере десять тысяч рублей", - сказано в документах.
Таким образом, актеру назначили штраф в двукратном размере.
Верник в судебное заседание не явился.
 
