https://1prime.ru/20250910/zoloto-862043688.html

Золото дешевеет на фоне роста доходности гособлигаций США

Золото дешевеет на фоне роста доходности гособлигаций США - 10.09.2025, ПРАЙМ

Золото дешевеет на фоне роста доходности гособлигаций США

Стоимость золота незначительно опускается в среду утром на фоне повышения доходности гособлигаций США, в то же время на рынке работают и факторы, поддерживающие | 10.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-10T08:20+0300

2025-09-10T08:20+0300

2025-09-10T08:20+0300

экономика

рынок

торги

сша

comex

https://cdnn.1prime.ru/img/76301/40/763014009_0:413:6000:3788_1920x0_80_0_0_37d8f7884f8f64e53ef1bf555183eac7.jpg

МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота незначительно опускается в среду утром на фоне повышения доходности гособлигаций США, в то же время на рынке работают и факторы, поддерживающие котировки, среди которых ожидания по снижению учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС), следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 8.08 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,6 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,04%, до 3 680,6 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро при этом дорожал на 0,86% - до 41,698 доллара за унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) в то же время росла до 4,084% с 4,072% по итогам предыдущего закрытия. Гособлигации США - альтернативный золоту надежный актив, повышение доходности которого может способствовать снижению цены на драгоценный металл. В то же время сдерживать снижение котировок золота могут ожидания по смягчению курса денежно-кредитной политики ФРС США. "Настроения действительно оптимистичны. На данный момент существует несколько основных факторов, влияющих на цены на золото. Основной причиной являются ожидания по снижению учетной ставки в США", - цитирует агентство Рейтер рыночного аналитика Capital.com Inc. Кайла Родда (Kyle Rodda).

https://1prime.ru/20250909/zoloto-862023098.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, сша, comex