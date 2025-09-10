Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 10 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота незначительно опускается в среду утром на фоне повышения доходности гособлигаций США, в то же время на рынке работают и факторы, поддерживающие котировки, среди которых ожидания по снижению учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС), следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 8.08 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,6 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,04%, до 3 680,6 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро при этом дорожал на 0,86% - до 41,698 доллара за унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) в то же время росла до 4,084% с 4,072% по итогам предыдущего закрытия. Гособлигации США - альтернативный золоту надежный актив, повышение доходности которого может способствовать снижению цены на драгоценный металл. В то же время сдерживать снижение котировок золота могут ожидания по смягчению курса денежно-кредитной политики ФРС США. "Настроения действительно оптимистичны. На данный момент существует несколько основных факторов, влияющих на цены на золото. Основной причиной являются ожидания по снижению учетной ставки в США", - цитирует агентство Рейтер рыночного аналитика Capital.com Inc. Кайла Родда (Kyle Rodda).
рынок, торги, сша, comex
Экономика, Рынок, Торги, США, Comex
08:20 10.09.2025
 
Золото дешевеет на фоне роста доходности гособлигаций США

Золото незначительно дешевеет на фоне роста доходности гособлигаций США

© fotolia.com / Scanrail%Золотые слитки
%Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
© fotolia.com / Scanrail
