https://1prime.ru/20250911/baza-862107831.html
В базу "Миротворец" попал пятилетний ребенок
В базу "Миротворец" попал пятилетний ребенок - 11.09.2025, ПРАЙМ
В базу "Миротворец" попал пятилетний ребенок
Пятилетний ребенок из России внесен в скандальную украинскую базу "Миротворец" в четверг, выяснило РИА Новости, изучив базу данных сайта. | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T09:21+0300
2025-09-11T09:21+0300
2025-09-11T09:21+0300
общество
бизнес
украина
обсе
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Пятилетний ребенок из России внесен в скандальную украинскую базу "Миротворец" в четверг, выяснило РИА Новости, изучив базу данных сайта. На сайте указано, что родившийся 23 мая 2020 года Никита сознательно нарушил госграницу Украины. Дети и подростки уже не раз попадали в базу "Миротворец" с публикацией личных данных. Этот сайт известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
https://1prime.ru/20250817/mirotvorets-860814449.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , бизнес, украина, обсе
Общество , Бизнес, УКРАИНА, ОБСЕ
В базу "Миротворец" попал пятилетний ребенок
На Украине внесли в базу "Миротворца" пятилетнего ребенка из России
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Пятилетний ребенок из России внесен в скандальную украинскую базу "Миротворец" в четверг, выяснило РИА Новости, изучив базу данных сайта.
На сайте указано, что родившийся 23 мая 2020 года Никита сознательно нарушил госграницу Украины.
Дети и подростки уже не раз попадали в базу "Миротворец" с публикацией личных данных.
Этот сайт известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Shaman и Мизулина попали в базу украинского сайта "Миротворец"