2025-09-11T05:30+0300
2025-09-11T05:30+0300
бизнес
экономика
общество
МОСКВА, 11 сен – ПРАЙМ. Индивидуальный предприниматель из Москвы Рафик Асадов просит столичный суд взыскать около 835 тысяч рублей с посольства Пакистана в России, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. В иске заявлены требования о взыскании около 569 тысяч рублей долга по договору аренды от 31 октября 2023 года, около 255 тысяч рублей причиненного ущерба, а также расходов на привлечение независимого оценщика для оценки суммы ущерба. Более подробно обстоятельства спора пока не раскрываются. Суд назначил рассмотрение дела по существу на 15 сентября. По данным ЕГРЮЛ, основным видом деятельности истца является "аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом".
бизнес, общество
Бизнес, Экономика, Общество
05:30 11.09.2025
 
Бизнесмен из Москвы подал в суд на посольство Пакистана в России

Бизнесмен Асадов хочет взыскать с посольства Пакистана 835 тысяч рублей

МОСКВА, 11 сен – ПРАЙМ. Индивидуальный предприниматель из Москвы Рафик Асадов просит столичный суд взыскать около 835 тысяч рублей с посольства Пакистана в России, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В иске заявлены требования о взыскании около 569 тысяч рублей долга по договору аренды от 31 октября 2023 года, около 255 тысяч рублей причиненного ущерба, а также расходов на привлечение независимого оценщика для оценки суммы ущерба.
Более подробно обстоятельства спора пока не раскрываются. Суд назначил рассмотрение дела по существу на 15 сентября.
По данным ЕГРЮЛ, основным видом деятельности истца является "аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом".
 
ЭкономикаБизнесОбщество
 
 
