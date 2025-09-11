https://1prime.ru/20250911/pankin-862128603.html
Евроатлантика утратила статус локомотива мирового развития, заявили в МИД
2025-09-11T14:12+0300
2025-09-11T14:12+0300
2025-09-11T14:15+0300
политика
россия
газ
запад
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - ПРАЙМ. Евроатлантика утратила статус локомотива мирового развития, основанный на иллюзии избранности миропорядок доживает последние дни, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. "Евроатлантика утратила статус локомотива мирового развития. Длительное время Запад претендовал на монопольное право определять универсальные ценности под вывеской некого порядка, основанного на правилах", - сказал Панкин на заседании с главами официальных иностранных делегаций в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. "Мы видим, как доживает последние дни миропорядок, построенный на иллюзии избранности одного центра силы. Никто из международных игроков оказался неспособен доминировать мировых делах и динамично решать глобальные проблемы", - добавил он.Замминистра отметил, что Запад агрессивно насаждал политико-идеологическую установку, неолиберальную повестку как эталон общечеловеческих ценностей. По мнению Панкина, ситуация корректируется."Формируется многополярный мир, в котором каждая цивилизация имеет право на собственную модель развития, сохранение исторической памяти, духовных ориентиров и культурных кодов", - указал он.Панкин подчеркнул, что Россия готова укреплять сотрудничество с партнерами со всех континентов - с СНГ, БРИКС, ШОС, ЕАЭС и региональными альянсами Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - ПРАЙМ. Евроатлантика утратила статус локомотива мирового развития, основанный на иллюзии избранности миропорядок доживает последние дни, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"Евроатлантика утратила статус локомотива мирового развития. Длительное время Запад претендовал на монопольное право определять универсальные ценности под вывеской некого порядка, основанного на правилах", - сказал Панкин на заседании с главами официальных иностранных делегаций в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.
"Мы видим, как доживает последние дни миропорядок, построенный на иллюзии избранности одного центра силы. Никто из международных игроков оказался неспособен доминировать мировых делах и динамично решать глобальные проблемы", - добавил он.
Замминистра отметил, что Запад агрессивно насаждал политико-идеологическую установку, неолиберальную повестку как эталон общечеловеческих ценностей. По мнению Панкина, ситуация корректируется.
"Формируется многополярный мир, в котором каждая цивилизация имеет право на собственную модель развития, сохранение исторической памяти, духовных ориентиров и культурных кодов", - указал он.
Панкин подчеркнул, что Россия готова укреплять сотрудничество с партнерами со всех континентов - с СНГ, БРИКС, ШОС, ЕАЭС и региональными альянсами Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока.
