https://1prime.ru/20250911/pankin-862128603.html

Евроатлантика утратила статус локомотива мирового развития, заявили в МИД

Евроатлантика утратила статус локомотива мирового развития, заявили в МИД - 11.09.2025, ПРАЙМ

Евроатлантика утратила статус локомотива мирового развития, заявили в МИД

Евроатлантика утратила статус локомотива мирового развития, основанный на иллюзии избранности миропорядок доживает последние дни, заявил замглавы МИД РФ... | 11.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-11T14:12+0300

2025-09-11T14:12+0300

2025-09-11T14:15+0300

политика

россия

газ

запад

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862128435_0:152:3049:1867_1920x0_80_0_0_bcb75fc7e5868764d5255dfbd70e8000.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - ПРАЙМ. Евроатлантика утратила статус локомотива мирового развития, основанный на иллюзии избранности миропорядок доживает последние дни, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. "Евроатлантика утратила статус локомотива мирового развития. Длительное время Запад претендовал на монопольное право определять универсальные ценности под вывеской некого порядка, основанного на правилах", - сказал Панкин на заседании с главами официальных иностранных делегаций в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. "Мы видим, как доживает последние дни миропорядок, построенный на иллюзии избранности одного центра силы. Никто из международных игроков оказался неспособен доминировать мировых делах и динамично решать глобальные проблемы", - добавил он.Замминистра отметил, что Запад агрессивно насаждал политико-идеологическую установку, неолиберальную повестку как эталон общечеловеческих ценностей. По мнению Панкина, ситуация корректируется."Формируется многополярный мир, в котором каждая цивилизация имеет право на собственную модель развития, сохранение исторической памяти, духовных ориентиров и культурных кодов", - указал он.Панкин подчеркнул, что Россия готова укреплять сотрудничество с партнерами со всех континентов - с СНГ, БРИКС, ШОС, ЕАЭС и региональными альянсами Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока.

https://1prime.ru/20250909/poshliny-862007084.html

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, газ, запад