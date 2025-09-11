Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Евроатлантика утратила статус локомотива мирового развития, заявили в МИД - 11.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250911/pankin-862128603.html
Евроатлантика утратила статус локомотива мирового развития, заявили в МИД
Евроатлантика утратила статус локомотива мирового развития, заявили в МИД - 11.09.2025, ПРАЙМ
Евроатлантика утратила статус локомотива мирового развития, заявили в МИД
Евроатлантика утратила статус локомотива мирового развития, основанный на иллюзии избранности миропорядок доживает последние дни, заявил замглавы МИД РФ... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T14:12+0300
2025-09-11T14:15+0300
политика
россия
газ
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862128435_0:152:3049:1867_1920x0_80_0_0_bcb75fc7e5868764d5255dfbd70e8000.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - ПРАЙМ. Евроатлантика утратила статус локомотива мирового развития, основанный на иллюзии избранности миропорядок доживает последние дни, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. "Евроатлантика утратила статус локомотива мирового развития. Длительное время Запад претендовал на монопольное право определять универсальные ценности под вывеской некого порядка, основанного на правилах", - сказал Панкин на заседании с главами официальных иностранных делегаций в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. "Мы видим, как доживает последние дни миропорядок, построенный на иллюзии избранности одного центра силы. Никто из международных игроков оказался неспособен доминировать мировых делах и динамично решать глобальные проблемы", - добавил он.Замминистра отметил, что Запад агрессивно насаждал политико-идеологическую установку, неолиберальную повестку как эталон общечеловеческих ценностей. По мнению Панкина, ситуация корректируется."Формируется многополярный мир, в котором каждая цивилизация имеет право на собственную модель развития, сохранение исторической памяти, духовных ориентиров и культурных кодов", - указал он.Панкин подчеркнул, что Россия готова укреплять сотрудничество с партнерами со всех континентов - с СНГ, БРИКС, ШОС, ЕАЭС и региональными альянсами Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока.
https://1prime.ru/20250909/poshliny-862007084.html
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862128435_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_80c31983762601a0f2025777d13c210f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, газ, запад
Политика, РОССИЯ, Газ, ЗАПАД
14:12 11.09.2025 (обновлено: 14:15 11.09.2025)
 
Евроатлантика утратила статус локомотива мирового развития, заявили в МИД

Панкин: Евроатлантика утратила статус локомотива мирового развития

© РИА Новости . Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости . Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - ПРАЙМ. Евроатлантика утратила статус локомотива мирового развития, основанный на иллюзии избранности миропорядок доживает последние дни, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"Евроатлантика утратила статус локомотива мирового развития. Длительное время Запад претендовал на монопольное право определять универсальные ценности под вывеской некого порядка, основанного на правилах", - сказал Панкин на заседании с главами официальных иностранных делегаций в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.
"Мы видим, как доживает последние дни миропорядок, построенный на иллюзии избранности одного центра силы. Никто из международных игроков оказался неспособен доминировать мировых делах и динамично решать глобальные проблемы", - добавил он.
Замминистра отметил, что Запад агрессивно насаждал политико-идеологическую установку, неолиберальную повестку как эталон общечеловеческих ценностей. По мнению Панкина, ситуация корректируется.
"Формируется многополярный мир, в котором каждая цивилизация имеет право на собственную модель развития, сохранение исторической памяти, духовных ориентиров и культурных кодов", - указал он.
Панкин подчеркнул, что Россия готова укреплять сотрудничество с партнерами со всех континентов - с СНГ, БРИКС, ШОС, ЕАЭС и региональными альянсами Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока.
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
МИД Финляндии выступил за введение пошлин на весь экспорт России в ЕС
9 сентября, 12:43
 
ПолитикаРОССИЯГазЗАПАД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала