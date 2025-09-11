Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Белый дом обвинил демократов США в поддержке преступности - 11.09.2025
Белый дом обвинил демократов США в поддержке преступности
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Белый дом обвинил представителей Демократической партии США в поддержке преступности в стране на фоне убийства украинской беженки Ирины Заруцкой в штате Северная Каролина и преступлений, совершенных за последнее время. На картинке, опубликованной в соцсети X Белого дома в среду расположена надпись с обвинением демократов на фоне заголовков газет. Один из них посвящен трагедии в Северной Каролине, согласно ему, убийство "подчеркивает трудности демократов при обсуждении преступности". Другие заголовки также посвящены проблемам с преступностью, например, нескольким случаям стрельбы в Чикаго на прошлой неделе, в результате которых шесть человек погибли. "Демократы за преступность", - говорится на картинке, опубликованной в соцсети X Белого дома в среду. Двадцатитрехлетняя беженка с Украины Ирина Заруцкая скончалась от ножевых ранений в США 22 августа, их ей нанес бездомный в легкорельсовом транспорте в городе Шарлотт. Подозреваемым считается афроамериканец Декарлос Браун-младший, ранее отсидевший пять лет за вооруженное ограбление. Президент США Дональд Трамп заявил, что кровь украинской беженки на руках демократов из-за проводимой ими политики.
CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White HouseЗдание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White House
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Белый дом обвинил представителей Демократической партии США в поддержке преступности в стране на фоне убийства украинской беженки Ирины Заруцкой в штате Северная Каролина и преступлений, совершенных за последнее время.
На картинке, опубликованной в соцсети X Белого дома в среду расположена надпись с обвинением демократов на фоне заголовков газет. Один из них посвящен трагедии в Северной Каролине, согласно ему, убийство "подчеркивает трудности демократов при обсуждении преступности". Другие заголовки также посвящены проблемам с преступностью, например, нескольким случаям стрельбы в Чикаго на прошлой неделе, в результате которых шесть человек погибли.
"Демократы за преступность", - говорится на картинке, опубликованной в соцсети X Белого дома в среду.
Двадцатитрехлетняя беженка с Украины Ирина Заруцкая скончалась от ножевых ранений в США 22 августа, их ей нанес бездомный в легкорельсовом транспорте в городе Шарлотт. Подозреваемым считается афроамериканец Декарлос Браун-младший, ранее отсидевший пять лет за вооруженное ограбление. Президент США Дональд Трамп заявил, что кровь украинской беженки на руках демократов из-за проводимой ими политики.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
Трамп пообещал найти всех причастных к убийству Кирка
