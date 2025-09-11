https://1prime.ru/20250911/prestupnost-862109212.html
Белый дом обвинил демократов США в поддержке преступности
Белый дом обвинил демократов США в поддержке преступности - 11.09.2025, ПРАЙМ
Белый дом обвинил демократов США в поддержке преступности
Белый дом обвинил представителей Демократической партии США в поддержке преступности в стране на фоне убийства украинской беженки Ирины Заруцкой в штате... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T10:05+0300
2025-09-11T10:05+0300
2025-09-11T10:05+0300
политика
общество
сша
украина
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/59/841255979_0:127:2449:1505_1920x0_80_0_0_e7783729c27c96c17973f9cee9a075e0.jpg
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Белый дом обвинил представителей Демократической партии США в поддержке преступности в стране на фоне убийства украинской беженки Ирины Заруцкой в штате Северная Каролина и преступлений, совершенных за последнее время. На картинке, опубликованной в соцсети X Белого дома в среду расположена надпись с обвинением демократов на фоне заголовков газет. Один из них посвящен трагедии в Северной Каролине, согласно ему, убийство "подчеркивает трудности демократов при обсуждении преступности". Другие заголовки также посвящены проблемам с преступностью, например, нескольким случаям стрельбы в Чикаго на прошлой неделе, в результате которых шесть человек погибли. "Демократы за преступность", - говорится на картинке, опубликованной в соцсети X Белого дома в среду. Двадцатитрехлетняя беженка с Украины Ирина Заруцкая скончалась от ножевых ранений в США 22 августа, их ей нанес бездомный в легкорельсовом транспорте в городе Шарлотт. Подозреваемым считается афроамериканец Декарлос Браун-младший, ранее отсидевший пять лет за вооруженное ограбление. Президент США Дональд Трамп заявил, что кровь украинской беженки на руках демократов из-за проводимой ими политики.
https://1prime.ru/20250911/tramp-862104047.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/59/841255979_136:0:2313:1633_1920x0_80_0_0_c030ce2f40e850649269be6a6c4b1bc2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , сша, украина, дональд трамп
Политика, Общество , США, УКРАИНА, Дональд Трамп
Белый дом обвинил демократов США в поддержке преступности
Белый дом обвинил представителей демократов США в поддержке преступности
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Белый дом обвинил представителей Демократической партии США в поддержке преступности в стране на фоне убийства украинской беженки Ирины Заруцкой в штате Северная Каролина и преступлений, совершенных за последнее время.
На картинке, опубликованной в соцсети X Белого дома в среду расположена надпись с обвинением демократов на фоне заголовков газет. Один из них посвящен трагедии в Северной Каролине, согласно ему, убийство "подчеркивает трудности демократов при обсуждении преступности". Другие заголовки также посвящены проблемам с преступностью, например, нескольким случаям стрельбы в Чикаго на прошлой неделе, в результате которых шесть человек погибли.
"Демократы за преступность", - говорится на картинке, опубликованной в соцсети X Белого дома в среду.
Двадцатитрехлетняя беженка с Украины Ирина Заруцкая скончалась от ножевых ранений в США 22 августа, их ей нанес бездомный в легкорельсовом транспорте в городе Шарлотт. Подозреваемым считается афроамериканец Декарлос Браун-младший, ранее отсидевший пять лет за вооруженное ограбление. Президент США Дональд Трамп заявил, что кровь украинской беженки на руках демократов из-за проводимой ими политики.
Трамп пообещал найти всех причастных к убийству Кирка