Спецпосланник Трампа прибыл с визитом в Киев
Политика
Спецпосланник Трампа прибыл с визитом в Киев
Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Кит Келлог прибыл с визитом в Киев, сообщило агентство "РБК-Украина", ссылаясь на собственные источники.
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Кит Келлог прибыл с визитом в Киев, сообщило агентство "РБК-Украина", ссылаясь на собственные источники. "Келлог прибыл с визитом в Киев", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. О сроках и программе визита Келлога пока не сообщается.
15:15 11.09.2025
 
Спецпосланник Трампа прибыл с визитом в Киев

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Кит Келлог прибыл с визитом в Киев, сообщило агентство "РБК-Украина", ссылаясь на собственные источники.
"Келлог прибыл с визитом в Киев", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
О сроках и программе визита Келлога пока не сообщается.
ЧП на Северных потоках
СМИ: пять подозреваемых в подрыве "Северных потоков" вернулись на Украину
14:55
 
Политика Общество Киев Кит Келлог Дональд Трамп
 
 
