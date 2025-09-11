https://1prime.ru/20250911/smi-862133931.html
Спецпосланник Трампа прибыл с визитом в Киев
Спецпосланник Трампа прибыл с визитом в Киев - 11.09.2025, ПРАЙМ
Спецпосланник Трампа прибыл с визитом в Киев
Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Кит Келлог прибыл с визитом в Киев, сообщило агентство "РБК-Украина", ссылаясь на собственные источники. | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T15:15+0300
2025-09-11T15:15+0300
2025-09-11T15:15+0300
политика
общество
киев
кит келлог
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Кит Келлог прибыл с визитом в Киев, сообщило агентство "РБК-Украина", ссылаясь на собственные источники. "Келлог прибыл с визитом в Киев", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. О сроках и программе визита Келлога пока не сообщается.
https://1prime.ru/20250911/smi-862131675.html
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , киев, кит келлог, дональд трамп
Политика, Общество , Киев, Кит Келлог, Дональд Трамп
Спецпосланник Трампа прибыл с визитом в Киев
Спецпосланник президента США Келлог прибыл в Киев
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Кит Келлог прибыл с визитом в Киев, сообщило агентство "РБК-Украина", ссылаясь на собственные источники.
"Келлог прибыл с визитом в Киев", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
О сроках и программе визита Келлога пока не сообщается.
СМИ: пять подозреваемых в подрыве "Северных потоков" вернулись на Украину