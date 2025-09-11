https://1prime.ru/20250911/smi-862133931.html

Спецпосланник Трампа прибыл с визитом в Киев

Спецпосланник Трампа прибыл с визитом в Киев - 11.09.2025, ПРАЙМ

Спецпосланник Трампа прибыл с визитом в Киев

Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Кит Келлог прибыл с визитом в Киев, сообщило агентство "РБК-Украина", ссылаясь на собственные источники. | 11.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-11T15:15+0300

2025-09-11T15:15+0300

2025-09-11T15:15+0300

политика

общество

киев

кит келлог

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Кит Келлог прибыл с визитом в Киев, сообщило агентство "РБК-Украина", ссылаясь на собственные источники. "Келлог прибыл с визитом в Киев", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. О сроках и программе визита Келлога пока не сообщается.

https://1prime.ru/20250911/smi-862131675.html

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , киев, кит келлог, дональд трамп