В Донбассе и Новороссии создали 68 избирательных участков

В Донбассе и Новороссии создали 68 избирательных участков

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. На территории Донбасса и Новороссии образовано 68 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах в ЕДГ-2025, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. "На территории Донбасса и Новороссии образовано 68 экстерриториальных избирательных участков с численностью избирателей более 113 тысяч человек", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования. В единый день голосования 12-14 сентября 2025 года запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.

