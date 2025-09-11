Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Донбассе и Новороссии создали 68 избирательных участков - 11.09.2025
В Донбассе и Новороссии создали 68 избирательных участков
В Донбассе и Новороссии создали 68 избирательных участков - 11.09.2025, ПРАЙМ
В Донбассе и Новороссии создали 68 избирательных участков
На территории Донбасса и Новороссии образовано 68 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах в ЕДГ-2025, сообщила председатель... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T10:48+0300
2025-09-11T10:48+0300
россия
донбасс
элла памфилова
https://cdnn.1prime.ru/img/82861/28/828612881_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_23765bdb5b604f35dab6f4c6ebf9ccb1.jpg
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. На территории Донбасса и Новороссии образовано 68 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах в ЕДГ-2025, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. "На территории Донбасса и Новороссии образовано 68 экстерриториальных избирательных участков с численностью избирателей более 113 тысяч человек", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования. В единый день голосования 12-14 сентября 2025 года запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.
донбасс
Новости
россия, донбасс, элла памфилова
РОССИЯ, ДОНБАСС, Элла Памфилова
10:48 11.09.2025
 
В Донбассе и Новороссии создали 68 избирательных участков

В Донбассе и Новороссии создали 68 участков для голосования в единый день голосования

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. На территории Донбасса и Новороссии образовано 68 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах в ЕДГ-2025, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
"На территории Донбасса и Новороссии образовано 68 экстерриториальных избирательных участков с численностью избирателей более 113 тысяч человек", - сказала Памфилова в ходе доклада о готовности избиркомов к проведению выборов в единый день голосования.
В единый день голосования 12-14 сентября 2025 года запланировано около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.
Памфилова рассказала о работе российских избиркомов
РОССИЯ ДОНБАСС Элла Памфилова
 
 
