Mercedes-Benz хочет зарегистрировать в России два товарных знака
Mercedes-Benz хочет зарегистрировать в России два товарных знака
2025-09-12T11:58+0300
2025-09-12T11:58+0300
бизнес
россия
авто
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz, ушедший из России в 2022 году, намерен зарегистрировать в стране два товарных знака, выяснило РИА Новости, изучив базу ведомства. Согласно документам, заявки на регистрацию товарных знаков "Mercedes-Benz" и "Мерседес-Бенц" были поданы 10 сентября, в качестве заявителя указана немецкая Mercedes-Benz Group AG. Заявка подана для продажи и производства в России автомобилей, запчастей, детских колясок и ряда других товаров. Кроме того, предполагается также ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств. Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz официально объявил об уходе из России и продаже своих активов в октябре 2022 года.
11:58 12.09.2025
 
Mercedes-Benz хочет зарегистрировать в России два товарных знака

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz, ушедший из России в 2022 году, намерен зарегистрировать в стране два товарных знака, выяснило РИА Новости, изучив базу ведомства.
Согласно документам, заявки на регистрацию товарных знаков "Mercedes-Benz" и "Мерседес-Бенц" были поданы 10 сентября, в качестве заявителя указана немецкая Mercedes-Benz Group AG. Заявка подана для продажи и производства в России автомобилей, запчастей, детских колясок и ряда других товаров. Кроме того, предполагается также ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств.
Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz официально объявил об уходе из России и продаже своих активов в октябре 2022 года.
Mercedes-Benz отзывает около 223 тысяч автомобилей по всему миру
21 июля, 14:19
 
