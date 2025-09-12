https://1prime.ru/20250912/mercedes-benz-862180656.html

Mercedes-Benz хочет зарегистрировать в России два товарных знака

Mercedes-Benz хочет зарегистрировать в России два товарных знака - 12.09.2025, ПРАЙМ

Mercedes-Benz хочет зарегистрировать в России два товарных знака

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz, ушедший из России в 2022 году, намерен зарегистрировать в стране два товарных знака, выяснило РИА Новости, изучив базу... | 12.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-12T11:58+0300

2025-09-12T11:58+0300

2025-09-12T11:58+0300

бизнес

россия

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0c/862180502_0:151:3105:1897_1920x0_80_0_0_79900907284b4694171c22d8ceca5011.jpg

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz, ушедший из России в 2022 году, намерен зарегистрировать в стране два товарных знака, выяснило РИА Новости, изучив базу ведомства. Согласно документам, заявки на регистрацию товарных знаков "Mercedes-Benz" и "Мерседес-Бенц" были поданы 10 сентября, в качестве заявителя указана немецкая Mercedes-Benz Group AG. Заявка подана для продажи и производства в России автомобилей, запчастей, детских колясок и ряда других товаров. Кроме того, предполагается также ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств. Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz официально объявил об уходе из России и продаже своих активов в октябре 2022 года.

https://1prime.ru/20250721/avto-859751718.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, авто