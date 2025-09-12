https://1prime.ru/20250912/mercedes-benz-862180656.html
Mercedes-Benz хочет зарегистрировать в России два товарных знака
Mercedes-Benz хочет зарегистрировать в России два товарных знака - 12.09.2025, ПРАЙМ
Mercedes-Benz хочет зарегистрировать в России два товарных знака
Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz, ушедший из России в 2022 году, намерен зарегистрировать в стране два товарных знака, выяснило РИА Новости, изучив базу... | 12.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz, ушедший из России в 2022 году, намерен зарегистрировать в стране два товарных знака, выяснило РИА Новости, изучив базу ведомства. Согласно документам, заявки на регистрацию товарных знаков "Mercedes-Benz" и "Мерседес-Бенц" были поданы 10 сентября, в качестве заявителя указана немецкая Mercedes-Benz Group AG. Заявка подана для продажи и производства в России автомобилей, запчастей, детских колясок и ряда других товаров. Кроме того, предполагается также ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств. Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz официально объявил об уходе из России и продаже своих активов в октябре 2022 года.
Mercedes-Benz хочет зарегистрировать в России два товарных знака
Mercedes-Benz подал в Роспатент заявление о регистрации двух товарных знаков
МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz, ушедший из России в 2022 году, намерен зарегистрировать в стране два товарных знака, выяснило РИА Новости, изучив базу ведомства.
Согласно документам, заявки на регистрацию товарных знаков "Mercedes-Benz" и "Мерседес-Бенц" были поданы 10 сентября, в качестве заявителя указана немецкая Mercedes-Benz Group AG. Заявка подана для продажи и производства в России автомобилей, запчастей, детских колясок и ряда других товаров. Кроме того, предполагается также ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств.
Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz официально объявил об уходе из России и продаже своих активов в октябре 2022 года.
