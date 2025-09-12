https://1prime.ru/20250912/rossiya-862198780.html

Минпромторг предложил применять льготный коэффициент утилизационного сбора

2025-09-12T16:06+0300

МОСКВА, 12 сен - ПРАЙМ. Минпромторг России предлагает с 1 ноября 2025 года применять льготный коэффициент утилизационного сбора для автомобилей, ввозимых физлицами на территорию страны, с двигателем до 160 лошадиных сил, сообщило министерство. "Для физических лиц, которые ввозят автомобиль в Россию для личного пользования, предлагается сохранить льготные коэффициенты на самые востребованные категории транспортных средств мощностью до 160 лошадиных сил", - говорится в сообщении. Уточняется, что для новых автомобилей ставка составляет 3,4 тысячи рублей, а для машин старше трех лет - 5,2 тысячи рублей. Как отметили в Минпромторге, такие транспортные средства составляют около 88% от общего объема автопарка, впервые зарегистрированного в России за последние пять лет.

