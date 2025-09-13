https://1prime.ru/20250913/bolshinstvo-862222860.html
Большинство банков в России продолжат снижать ставки по кредитам и вкладам
Большинство банков в России продолжат снижать ставки по кредитам и вкладам
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Большинство банков в России продолжат снижать ставки по кредитам и вкладам вслед за решением ЦБ по ключевой ставке, выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации.
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт - до 17% годовых.
Сбербанк в пятницу сообщил о снижении ставок по рыночной ипотеке, потребкредитам и вкладам с 15 сентября. Минимальная ипотечная ставка теперь - 17,4%, по потребкредитам минимальная ставка составит 19,9%. Максимальная ставка по вкладам - 15,5% на три месяца.
Пресс-служба ВТБ также сообщила о снижении ставок по кредитам наличными на 4 процентных пункта, подчеркнув, что в ближайшее время банк планирует улучшить условия по своим ипотечным и автокредитным программам.
Директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко отметил, что кредитная организация традиционно скорректирует свои кредитно-депозитные ставки с учетом конъюнктуры рынка.
"Ставки по потребительским кредитам и ипотеке также продолжат снижение и при прочих равных, очевидно, снизятся еще к концу 2025 года и продолжат снижение в 2026 году вслед за траекторией ключевой ставки", - добавил он.
В "Почта банке" сообщили, что в ближайшее время не планируют менять ставки по вкладам, добавив, что дальнейшие изменения по депозитам будут зависеть от конъюнктуры рынка.
Директор департамента розничных продуктов "Абсолют банка" Виталий Костюкевич отметил, что коррекция ставок планируется с 15 сентября 2025 года. "Ставки по ипотеке и автокредитам будут пересмотрены в ближайшую неделю, после мониторинга рынка", - сказал он.
