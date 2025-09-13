Мишустин наградил научно-исследовательский институт труда

https://1prime.ru/20250913/mishustin-862248163.html

МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин наградил всероссийский научно-исследовательский институт труда почетной грамотой правительства РФ, следует из распоряжения, размещенного на официальном сайте правовой информации. "За большой вклад в развитие социально-трудовой сферы и многолетний добросовестный труд наградить почетной грамотой правительства Российской Федерации федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации", - говорится в документе.

