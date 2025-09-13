Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин наградил всероссийский научно-исследовательский институт труда почетной грамотой правительства РФ, следует из распоряжения, размещенного на официальном сайте правовой информации. "За большой вклад в развитие социально-трудовой сферы и многолетний добросовестный труд наградить почетной грамотой правительства Российской Федерации федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации", - говорится в документе.
18:41 13.09.2025
 
Мишустин наградил научно-исследовательский институт труда

Мишустин наградил научно-исследовательский институт труда грамотой правительства России

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин наградил всероссийский научно-исследовательский институт труда почетной грамотой правительства РФ, следует из распоряжения, размещенного на официальном сайте правовой информации.
"За большой вклад в развитие социально-трудовой сферы и многолетний добросовестный труд наградить почетной грамотой правительства Российской Федерации федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации", - говорится в документе.
