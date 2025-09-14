https://1prime.ru/20250914/administratsija-862253143.html

Администрация колонии негативно характеризует экс-губернатора Сахалина

МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Администрация колонии, где отбывает наказание бывший сахалинский губернатор Александр Хорошавин, получивший 15 лет за взяточничество, негативно характеризует его, сказано в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Представитель исправительной колонии пояснил, что осужденный характеризуется отрицательно", - сказано в материалах. Бывший чиновник отбывает наказание в одной из колоний Хабаровского края. Южно-Сахалинский городской суд в феврале 2018 года приговорил Хорошавина по первому уголовному делу за взятки к 13 годам колонии строгого режима. Экс-губернатор также был оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен государственных наград. Материалы второго уголовного дела о получении взяток были переданы в Южно-Сахалинский городской суд в апреле 2020 года, спустя два года Хорошавина приговорили по совокупности к 15 годам колонии строгого режима и штрафу 500 миллионов рублей.

