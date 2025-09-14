https://1prime.ru/20250914/avstriya-862262261.html

Глава МИД Австрии высказалась о вступлении страны в НАТО

МОСКВА, 14 сен – ПРАЙМ. Ранее призвавшая вести общественную дискуссию о присоединении Австрии к НАТО глава МИД страны Беате Майнль-Райзингер заявила, что не является сторонником вступления республики в альянс, а у нейтрального статуса "есть преимущество". В июле Майнль-Райзингер высказалась за проведение публичных дебатов по вопросу отказа от нейтралитета и вступления страны в НАТО на фоне изменившейся ситуации в глобальной безопасности и якобы действий Российской Федерации. "Мы не член НАТО, и я не являюсь сторонником вступления в НАТО… Есть преимущество в том, что мы не являемся членом НАТО… Это определенное понимание, что вы должны всегда придерживаться диалога", - заявила глава внешнеполитического ведомства в интервью агентству Блумберг. При этом Майнль-Ризингер призвала обсуждать адаптацию стратегии безопасности Австрии к "новым реалиям" и не использовать понятие "нейтральность" в "явно пророссийских интересах". "Только австрийский народ может решать, какую стратегию и политику безопасности будет реализовывать Австрия", - прокомментировала глава МИД прозвучавшие ранее аргументы других политиков о том, что страны, включая Россию, подписавшие закрепившие в 1955 году постоянный нейтралитет Австрии документы, должны были бы дать согласие на внесение в них поправок. Канцлер Австрии Кристиан Штокер 1 сентября заявил, что тема вступления Австрии в НАТО не стоит на повестке, а нейтралитет республики не подлежит сомнению. Так он прокомментировал слова заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева о том, что Россия как правопреемница СССР может наложить вето на решение Австрии "пойти по натовской дорожке". Как заявили ранее в МИД РФ, Вена имеет зафиксированное обязательство сохранять вечный нейтралитет. По словам официального представителя министерства Марии Захаровой, ключевым международно-правовым документом обретения послевоенной Австрии суверенитета стал государственный договор о восстановлении независимой и демократической Австрии, который был подписан Советским Союзом, Великобританией, США и Францией 15 мая 1955 года. Ему предшествовал подписанный в апреле того же года Московский меморандум, который закрепил обязательство Австрии сохранять вечный нейтралитет.

