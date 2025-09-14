Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МИД Австрии высказалась о вступлении страны в НАТО - 14.09.2025
Глава МИД Австрии высказалась о вступлении страны в НАТО
Глава МИД Австрии высказалась о вступлении страны в НАТО
2025-09-14T13:30+0300
2025-09-14T13:30+0300
политика
австрия
нато
дмитрий медведев
мария захарова
мид
МОСКВА, 14 сен – ПРАЙМ. Ранее призвавшая вести общественную дискуссию о присоединении Австрии к НАТО глава МИД страны Беате Майнль-Райзингер заявила, что не является сторонником вступления республики в альянс, а у нейтрального статуса "есть преимущество". В июле Майнль-Райзингер высказалась за проведение публичных дебатов по вопросу отказа от нейтралитета и вступления страны в НАТО на фоне изменившейся ситуации в глобальной безопасности и якобы действий Российской Федерации. "Мы не член НАТО, и я не являюсь сторонником вступления в НАТО… Есть преимущество в том, что мы не являемся членом НАТО… Это определенное понимание, что вы должны всегда придерживаться диалога", - заявила глава внешнеполитического ведомства в интервью агентству Блумберг. При этом Майнль-Ризингер призвала обсуждать адаптацию стратегии безопасности Австрии к "новым реалиям" и не использовать понятие "нейтральность" в "явно пророссийских интересах". "Только австрийский народ может решать, какую стратегию и политику безопасности будет реализовывать Австрия", - прокомментировала глава МИД прозвучавшие ранее аргументы других политиков о том, что страны, включая Россию, подписавшие закрепившие в 1955 году постоянный нейтралитет Австрии документы, должны были бы дать согласие на внесение в них поправок. Канцлер Австрии Кристиан Штокер 1 сентября заявил, что тема вступления Австрии в НАТО не стоит на повестке, а нейтралитет республики не подлежит сомнению. Так он прокомментировал слова заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева о том, что Россия как правопреемница СССР может наложить вето на решение Австрии "пойти по натовской дорожке". Как заявили ранее в МИД РФ, Вена имеет зафиксированное обязательство сохранять вечный нейтралитет. По словам официального представителя министерства Марии Захаровой, ключевым международно-правовым документом обретения послевоенной Австрии суверенитета стал государственный договор о восстановлении независимой и демократической Австрии, который был подписан Советским Союзом, Великобританией, США и Францией 15 мая 1955 года. Ему предшествовал подписанный в апреле того же года Московский меморандум, который закрепил обязательство Австрии сохранять вечный нейтралитет.
австрия
1920
1920
true
австрия, нато, дмитрий медведев, мария захарова, мид
Политика, АВСТРИЯ, НАТО, Дмитрий Медведев, Мария Захарова, МИД
13:30 14.09.2025
 
Глава МИД Австрии высказалась о вступлении страны в НАТО

© flickr.com / James CridlandФлаг Австрии
Флаг Австрии. Архивное фото
© flickr.com / James Cridland
МОСКВА, 14 сен – ПРАЙМ. Ранее призвавшая вести общественную дискуссию о присоединении Австрии к НАТО глава МИД страны Беате Майнль-Райзингер заявила, что не является сторонником вступления республики в альянс, а у нейтрального статуса "есть преимущество".
В июле Майнль-Райзингер высказалась за проведение публичных дебатов по вопросу отказа от нейтралитета и вступления страны в НАТО на фоне изменившейся ситуации в глобальной безопасности и якобы действий Российской Федерации.
"Мы не член НАТО, и я не являюсь сторонником вступления в НАТО… Есть преимущество в том, что мы не являемся членом НАТО… Это определенное понимание, что вы должны всегда придерживаться диалога", - заявила глава внешнеполитического ведомства в интервью агентству Блумберг.
При этом Майнль-Ризингер призвала обсуждать адаптацию стратегии безопасности Австрии к "новым реалиям" и не использовать понятие "нейтральность" в "явно пророссийских интересах".
"Только австрийский народ может решать, какую стратегию и политику безопасности будет реализовывать Австрия", - прокомментировала глава МИД прозвучавшие ранее аргументы других политиков о том, что страны, включая Россию, подписавшие закрепившие в 1955 году постоянный нейтралитет Австрии документы, должны были бы дать согласие на внесение в них поправок.
Канцлер Австрии Кристиан Штокер 1 сентября заявил, что тема вступления Австрии в НАТО не стоит на повестке, а нейтралитет республики не подлежит сомнению. Так он прокомментировал слова заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева о том, что Россия как правопреемница СССР может наложить вето на решение Австрии "пойти по натовской дорожке".
Как заявили ранее в МИД РФ, Вена имеет зафиксированное обязательство сохранять вечный нейтралитет. По словам официального представителя министерства Марии Захаровой, ключевым международно-правовым документом обретения послевоенной Австрии суверенитета стал государственный договор о восстановлении независимой и демократической Австрии, который был подписан Советским Союзом, Великобританией, США и Францией 15 мая 1955 года. Ему предшествовал подписанный в апреле того же года Московский меморандум, который закрепил обязательство Австрии сохранять вечный нейтралитет.
