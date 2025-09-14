https://1prime.ru/20250914/daniya-862263460.html
"Проигнорируют законы". СМИ раскрыли, что случится в Дании из-за Украины
"Проигнорируют законы". СМИ раскрыли, что случится в Дании из-за Украины
МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. В Дании с нарушениями законодательства построят завод украинской компании Fire Point, производящей дальнобойные ракеты "Фламинго" и ударные дроны, сообщает телерадиокомпания DR."Украинская Fire Point построит в Скридструпе завод, который сможет производить твердое ракетное топливо — важный компонент для некоторых из самых мощных ракет Украины. При этом проигнорируют более 20 различных правил и законов, чтобы завод был запущен как можно быстрее", — говорится в публикации.Владимир Зеленский в августе заявил, что массовое производство дальнобойной ракеты "Фламинго" с радиусом действия, якобы достигающим трех тысяч километров, ожидается к началу следующего года.National Interest писал, что "Фламинго", новое украинское "чудо-оружие", не окажет никакого влияния на ход конфликта.
дания
украина
