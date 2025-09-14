https://1prime.ru/20250914/elektrichka-862256869.html
В Ленинградской области отменили электрички из-за схода вагонов
В Ленинградской области отменили электрички из-за схода вагонов - 14.09.2025, ПРАЙМ
В Ленинградской области отменили электрички из-за схода вагонов
Порядка семи пригородных поездов временно отменены из-за схода вагонов на перегоне Строганово - Мшинская в Ленинградской области, сообщает Октябрьская железная... | 14.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-14T09:20+0300
2025-09-14T09:20+0300
2025-09-14T09:20+0300
происшествия
ленинградская область
санкт-петербург
https://cdnn.1prime.ru/img/83674/64/836746402_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_de5bb4202a3b5020cfbd64794fb2d305.jpg
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Порядка семи пригородных поездов временно отменены из-за схода вагонов на перегоне Строганово - Мшинская в Ленинградской области, сообщает Октябрьская железная дорога (ОЖД). В воскресенье губернатор Александр Дрозденко объявил, что три вагона порожнего товарного состава сошли с рельсов на перегоне Строганово - Мшинская в Лужском районе Ленинградской области, следователи проверят версию диверсии. Позже Дрозденко уточнил, что тепловоз с 15 порожними цистернами сошел с рельсов в Ленинградской области, жертв нет, движение поездов перекрыто в двух направлениях. "В связи со сходом вагонов грузового поезда на перегоне Строганово - Мшинская в Ленинградской области временно отменены 7 пригородных поездов, а также 12 пригородных поездов следуют только до железнодорожной станции Сиверская", - говорится в Telegram-канале компании. Также изменен маршрут поездов "Ласточка" № 810 Псков - Санкт-Петербург и № 809 Санкт-Петербург - Печоры, в связи с чем их задержка в пути составляет два часа. Кроме того, для перевозки пассажиров организован проезд автобусов по маршруту Сиверская - Луга.
https://1prime.ru/20250912/reys-862169160.html
ленинградская область
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83674/64/836746402_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_76994e8d53973200272fea92ed2ab004.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, санкт-петербург
Происшествия, Ленинградская область, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
В Ленинградской области отменили электрички из-за схода вагонов
Порядка 7 электричек временно отменены из-за схода вагонов в Ленинградской области
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Порядка семи пригородных поездов временно отменены из-за схода вагонов на перегоне Строганово - Мшинская в Ленинградской области, сообщает Октябрьская железная дорога (ОЖД).
В воскресенье губернатор Александр Дрозденко объявил, что три вагона порожнего товарного состава сошли с рельсов на перегоне Строганово - Мшинская в Лужском районе Ленинградской области, следователи проверят версию диверсии. Позже Дрозденко уточнил, что тепловоз с 15 порожними цистернами сошел с рельсов в Ленинградской области, жертв нет, движение поездов перекрыто в двух направлениях.
"В связи со сходом вагонов грузового поезда на перегоне Строганово - Мшинская в Ленинградской области временно отменены 7 пригородных поездов, а также 12 пригородных поездов следуют только до железнодорожной станции Сиверская", - говорится в Telegram-канале компании.
Также изменен маршрут поездов "Ласточка" № 810 Псков - Санкт-Петербург и № 809 Санкт-Петербург - Печоры, в связи с чем их задержка в пути составляет два часа.
Кроме того, для перевозки пассажиров организован проезд автобусов по маршруту Сиверская - Луга.
Самолет "Уральских авиалиний" прервал полет из-за столкновения с птицей