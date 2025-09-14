Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
14.09.2025
В Ленинградской области отменили электрички из-за схода вагонов
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Порядка семи пригородных поездов временно отменены из-за схода вагонов на перегоне Строганово - Мшинская в Ленинградской области, сообщает Октябрьская железная дорога (ОЖД). В воскресенье губернатор Александр Дрозденко объявил, что три вагона порожнего товарного состава сошли с рельсов на перегоне Строганово - Мшинская в Лужском районе Ленинградской области, следователи проверят версию диверсии. Позже Дрозденко уточнил, что тепловоз с 15 порожними цистернами сошел с рельсов в Ленинградской области, жертв нет, движение поездов перекрыто в двух направлениях. "В связи со сходом вагонов грузового поезда на перегоне Строганово - Мшинская в Ленинградской области временно отменены 7 пригородных поездов, а также 12 пригородных поездов следуют только до железнодорожной станции Сиверская", - говорится в Telegram-канале компании. Также изменен маршрут поездов "Ласточка" № 810 Псков - Санкт-Петербург и № 809 Санкт-Петербург - Печоры, в связи с чем их задержка в пути составляет два часа. Кроме того, для перевозки пассажиров организован проезд автобусов по маршруту Сиверская - Луга.
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Порядка семи пригородных поездов временно отменены из-за схода вагонов на перегоне Строганово - Мшинская в Ленинградской области, сообщает Октябрьская железная дорога (ОЖД).
В воскресенье губернатор Александр Дрозденко объявил, что три вагона порожнего товарного состава сошли с рельсов на перегоне Строганово - Мшинская в Лужском районе Ленинградской области, следователи проверят версию диверсии. Позже Дрозденко уточнил, что тепловоз с 15 порожними цистернами сошел с рельсов в Ленинградской области, жертв нет, движение поездов перекрыто в двух направлениях.
"В связи со сходом вагонов грузового поезда на перегоне Строганово - Мшинская в Ленинградской области временно отменены 7 пригородных поездов, а также 12 пригородных поездов следуют только до железнодорожной станции Сиверская", - говорится в Telegram-канале компании.
Также изменен маршрут поездов "Ласточка" № 810 Псков - Санкт-Петербург и № 809 Санкт-Петербург - Печоры, в связи с чем их задержка в пути составляет два часа.
Кроме того, для перевозки пассажиров организован проезд автобусов по маршруту Сиверская - Луга.
