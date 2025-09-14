https://1prime.ru/20250914/elektrichka-862256869.html

В Ленинградской области отменили электрички из-за схода вагонов

В Ленинградской области отменили электрички из-за схода вагонов - 14.09.2025, ПРАЙМ

В Ленинградской области отменили электрички из-за схода вагонов

Порядка семи пригородных поездов временно отменены из-за схода вагонов на перегоне Строганово - Мшинская в Ленинградской области, сообщает Октябрьская железная... | 14.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-14T09:20+0300

2025-09-14T09:20+0300

2025-09-14T09:20+0300

происшествия

ленинградская область

санкт-петербург

https://cdnn.1prime.ru/img/83674/64/836746402_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_de5bb4202a3b5020cfbd64794fb2d305.jpg

МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Порядка семи пригородных поездов временно отменены из-за схода вагонов на перегоне Строганово - Мшинская в Ленинградской области, сообщает Октябрьская железная дорога (ОЖД). В воскресенье губернатор Александр Дрозденко объявил, что три вагона порожнего товарного состава сошли с рельсов на перегоне Строганово - Мшинская в Лужском районе Ленинградской области, следователи проверят версию диверсии. Позже Дрозденко уточнил, что тепловоз с 15 порожними цистернами сошел с рельсов в Ленинградской области, жертв нет, движение поездов перекрыто в двух направлениях. "В связи со сходом вагонов грузового поезда на перегоне Строганово - Мшинская в Ленинградской области временно отменены 7 пригородных поездов, а также 12 пригородных поездов следуют только до железнодорожной станции Сиверская", - говорится в Telegram-канале компании. Также изменен маршрут поездов "Ласточка" № 810 Псков - Санкт-Петербург и № 809 Санкт-Петербург - Печоры, в связи с чем их задержка в пути составляет два часа. Кроме того, для перевозки пассажиров организован проезд автобусов по маршруту Сиверская - Луга.

https://1prime.ru/20250912/reys-862169160.html

ленинградская область

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ленинградская область, санкт-петербург