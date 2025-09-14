Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Внук де Голля рассказал о росте экономики России - 14.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250914/goll-862254398.html
Внук де Голля рассказал о росте экономики России
Внук де Голля рассказал о росте экономики России - 14.09.2025, ПРАЙМ
Внук де Голля рассказал о росте экономики России
Санкции, введенные Европой против России, нанесли ущерб только самим европейским государствам, а российская экономика выросла, высказал мнение в разговоре с РИА | 14.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-14T07:31+0300
2025-09-14T07:31+0300
экономика
мировая экономика
запад
рф
европа
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862254398.jpg?1757824274
МОСКВА, 14 сен – ПРАЙМ. Санкции, введенные Европой против России, нанесли ущерб только самим европейским государствам, а российская экономика выросла, высказал мнение в разговоре с РИА Новости внук экс-президента Франции Шарля де Голля и зампредседателя жюри Международной премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль. "Вопреки санкциям, которые только Европе навредили, у вас экономический рост превышал 4% в год", - сказал собеседник агентства. Он также отметил, что инфляция в России находится под контролем, а внешняя торговля в целом сбалансирована. Ранее, выступая в Российском государственном социальном университете, де Голль выразил желание переехать в Россию вместе с семьей. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
запад
рф
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, запад, рф, европа, владимир путин
Экономика, Мировая экономика, ЗАПАД, РФ, ЕВРОПА, Владимир Путин
07:31 14.09.2025
 
Внук де Голля рассказал о росте экономики России

Внук де Голля заявил, что экономика России выросла вопреки санкциям

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 сен – ПРАЙМ. Санкции, введенные Европой против России, нанесли ущерб только самим европейским государствам, а российская экономика выросла, высказал мнение в разговоре с РИА Новости внук экс-президента Франции Шарля де Голля и зампредседателя жюри Международной премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль.
"Вопреки санкциям, которые только Европе навредили, у вас экономический рост превышал 4% в год", - сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что инфляция в России находится под контролем, а внешняя торговля в целом сбалансирована.
Ранее, выступая в Российском государственном социальном университете, де Голль выразил желание переехать в Россию вместе с семьей.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
 
ЭкономикаМировая экономикаЗАПАДРФЕВРОПАВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала