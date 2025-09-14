Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Польша согласилась разместить дополнительные войска НАТО в стране - 14.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250914/nato-862271441.html
Польша согласилась разместить дополнительные войска НАТО в стране
Польша согласилась разместить дополнительные войска НАТО в стране - 14.09.2025, ПРАЙМ
Польша согласилась разместить дополнительные войска НАТО в стране
Президент Польши Кароль Навроцкий подписал согласие на нахождение в стране войск НАТО в рамках операции "Восточный страж", сообщает Бюро национальной... | 14.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-14T18:45+0300
2025-09-14T18:45+0300
общество
мировая экономика
польша
белоруссия
рф
кароль навроцкий
марк рютте
дональд туск
нато
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/82579/48/825794836_0:29:2358:1355_1920x0_80_0_0_087c39b2a9c13eb425124573aa106443.jpg
ВАРШАВА, 14 сен – ПРАЙМ. Президент Польши Кароль Навроцкий подписал согласие на нахождение в стране войск НАТО в рамках операции "Восточный страж", сообщает Бюро национальной безопасности страны (BBN). В пятницу генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс запускает операцию "Восточный страж" (Eastern Sentry), означающую усиление обороны восточного фланга в свете инцидента с БПЛА в Польше. Генштаб армии Польши сообщил в субботу, что реализация операции НАТО "Восточный страж" началась. "Президент Польши Кароль Навроцкий подписал постановление о выражении согласия на пребывание на территории Польши компонента иностранных войск государств-участников НАТО в качестве усиления Республики Польша в рамках операции "Восточный страж", - говорится в сообщении. Подробностей постановления не приводится, так как по данным BBN оно является секретным. Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
https://1prime.ru/20250913/nato-862249007.html
польша
белоруссия
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82579/48/825794836_257:0:2101:1383_1920x0_80_0_0_7b2faa396abeee93bcb873d37b1211a0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, польша, белоруссия, рф, кароль навроцкий, марк рютте, дональд туск, нато, ек, ес
Общество , Мировая экономика, ПОЛЬША, БЕЛОРУССИЯ, РФ, Кароль Навроцкий, Марк Рютте, Дональд Туск, НАТО, ЕК, ЕС
18:45 14.09.2025
 
Польша согласилась разместить дополнительные войска НАТО в стране

Президент Польши дал согласие на размещение в стране дополнительных войск НАТО

© flickr.com / Lukas PlewniaФлаги Польши, ЕС и НАТО
Флаги Польши, ЕС и НАТО - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
Флаги Польши, ЕС и НАТО. Архивное фото
© flickr.com / Lukas Plewnia
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАРШАВА, 14 сен – ПРАЙМ. Президент Польши Кароль Навроцкий подписал согласие на нахождение в стране войск НАТО в рамках операции "Восточный страж", сообщает Бюро национальной безопасности страны (BBN).
В пятницу генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс запускает операцию "Восточный страж" (Eastern Sentry), означающую усиление обороны восточного фланга в свете инцидента с БПЛА в Польше. Генштаб армии Польши сообщил в субботу, что реализация операции НАТО "Восточный страж" началась.
"Президент Польши Кароль Навроцкий подписал постановление о выражении согласия на пребывание на территории Польши компонента иностранных войск государств-участников НАТО в качестве усиления Республики Польша в рамках операции "Восточный страж", - говорится в сообщении.
Подробностей постановления не приводится, так как по данным BBN оно является секретным.
Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
В свою очередь начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 13.09.2025
Трамп встревожил НАТО реакцией на дроны в Польше, сообщает Reuters
Вчера, 19:13
 
ОбществоМировая экономикаПОЛЬШАБЕЛОРУССИЯРФКароль НавроцкийМарк РюттеДональд ТускНАТОЕКЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала