Песков прокомментировал убийство политика Кирка в США
Песков прокомментировал убийство политика Кирка в США - 14.09.2025, ПРАЙМ
Песков прокомментировал убийство политика Кирка в США
Американское общество сейчас крайне поляризовано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя убийство в США консервативного активиста... | 14.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-14T13:12+0300
2025-09-14T13:12+0300
2025-09-14T13:12+0300
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Американское общество сейчас крайне поляризовано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя убийство в США консервативного активиста Чарли Кирка. "Это дело американских правоохранителей выяснять все-таки — это какие-то отдельные эпизоды или это какая-то тенденция, что гораздо хуже. Но то, что общество крайне поляризовано сейчас, это действительно так", - сказал Песков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину. Сторонник Трампа Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта. У него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В мае 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который, в результате, попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечал, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
