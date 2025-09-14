В Петербурге произошло задымление на грузовом судне

https://1prime.ru/20250914/peterburg-862262669.html
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Задымление произошло на грузовом судне в районе Гладкого острова в Санкт-Петербурге, обстоятельства уточняются, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. По предварительным данным прокуратуры, в воскресенье в районе Гладкого острова произошло задымление на грузовом судне, в настоящее время задымление ликвидировано. Обстоятельства уточняются правоохранителями. "Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения противопожарных требований", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
