В Петербурге произошло задымление на грузовом судне - 14.09.2025
В Петербурге произошло задымление на грузовом судне
2025-09-14T14:04+0300
2025-09-14T14:04+0300
происшествия
санкт-петербург
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Задымление произошло на грузовом судне в районе Гладкого острова в Санкт-Петербурге, обстоятельства уточняются, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. По предварительным данным прокуратуры, в воскресенье в районе Гладкого острова произошло задымление на грузовом судне, в настоящее время задымление ликвидировано. Обстоятельства уточняются правоохранителями. "Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения противопожарных требований", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
санкт-петербург
ПРАЙМ
2025
ПРАЙМ
Новости
ПРАЙМ
ПРАЙМ
санкт-петербург
Происшествия, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
14:04 14.09.2025
 
В Петербурге произошло задымление на грузовом судне

В Петербурге в районе Гладкого острова произошло задымление на грузовом судне

МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Задымление произошло на грузовом судне в районе Гладкого острова в Санкт-Петербурге, обстоятельства уточняются, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
По предварительным данным прокуратуры, в воскресенье в районе Гладкого острова произошло задымление на грузовом судне, в настоящее время задымление ликвидировано. Обстоятельства уточняются правоохранителями.
"Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения противопожарных требований", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
