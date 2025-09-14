https://1prime.ru/20250914/poezda-862267234.html
На железнодорожном участке Петербург — Вырица восстановили движение поездов
На железнодорожном участке Петербург — Вырица восстановили движение поездов - 14.09.2025, ПРАЙМ
На железнодорожном участке Петербург — Вырица восстановили движение поездов
Движение поездов на железнодорожном участке Санкт-Петербург – Вырица восстановлено после происшествия с локомотивом в Ленинградской области, на участке... | 14.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-14T17:14+0300
2025-09-14T17:14+0300
2025-09-14T17:14+0300
бизнес
россия
санкт-петербург
ленинградская область
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75724/32/757243271_0:76:801:526_1920x0_80_0_0_7012bee8098af2b40c54d14299bbd1cc.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен - РИА Новости. Движение поездов на железнодорожном участке Санкт-Петербург – Вырица восстановлено после происшествия с локомотивом в Ленинградской области, на участке Санкт-Петербург – Сиверская продолжаются восстановительные работы, сообщила Октябрьская железная дрога (ОЖД). "Движение поездов на участке Санкт-Петербург – Вырица восстановлено после происшествия с локомотивом утром 14 сентября. Поезда следуют с ограничением скорости. На участке Санкт-Петербург – Сиверская продолжаются восстановительные работы", - говорится в сообщении. Как уточнили в ОЖД, для обеспечения перевозки пассажиров администрацией Ленинградской области выделены автобусы большого класса, которые курсируют по следующим направлениям: Луга – Сиверская, Мшинская – Сиверская, Дивенская – Сиверская, Низовская – Сиверская, Строганово – Сиверская. На железнодорожных станциях организована работа специальных диспетчеров и волонтеров для направления пассажиров на посадку в автобусы. В воскресенье губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что три вагона порожнего товарного состава сошли с рельсов на перегоне Строганово - Мшинская в Лужском районе, следователи проверят версию диверсии. Позже Дрозденко уточнил, что тепловоз с 15 порожними цистернами сошел с рельсов в Ленинградской области, жертв нет, движение поездов перекрыто в двух направлениях. Также губернатор сообщил, что тепловоз сошел с рельсов вблизи станции Семрино в Гатчинском округе Ленинградской области, машинист погиб.
https://1prime.ru/20250914/poezd-862262925.html
санкт-петербург
ленинградская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75724/32/757243271_0:1:801:601_1920x0_80_0_0_db19c5c37814d14b6cf00f5b8e8a58b4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, санкт-петербург, ленинградская область
Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Ленинградская область
На железнодорожном участке Петербург — Вырица восстановили движение поездов
Н ж/д участке в Ленинградской области восстановили движение поездов после ЧП с локомотивом
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен - РИА Новости. Движение поездов на железнодорожном участке Санкт-Петербург – Вырица восстановлено после происшествия с локомотивом в Ленинградской области, на участке Санкт-Петербург – Сиверская продолжаются восстановительные работы, сообщила Октябрьская железная дрога (ОЖД).
"Движение поездов на участке Санкт-Петербург
– Вырица восстановлено после происшествия с локомотивом утром 14 сентября. Поезда следуют с ограничением скорости. На участке Санкт-Петербург – Сиверская продолжаются восстановительные работы", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ОЖД, для обеспечения перевозки пассажиров администрацией Ленинградской области
выделены автобусы большого класса, которые курсируют по следующим направлениям: Луга – Сиверская, Мшинская – Сиверская, Дивенская – Сиверская, Низовская – Сиверская, Строганово – Сиверская. На железнодорожных станциях организована работа специальных диспетчеров и волонтеров для направления пассажиров на посадку в автобусы.
В воскресенье губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что три вагона порожнего товарного состава сошли с рельсов на перегоне Строганово - Мшинская в Лужском районе, следователи проверят версию диверсии. Позже Дрозденко уточнил, что тепловоз с 15 порожними цистернами сошел с рельсов в Ленинградской области, жертв нет, движение поездов перекрыто в двух направлениях. Также губернатор сообщил, что тепловоз сошел с рельсов вблизи станции Семрино в Гатчинском округе Ленинградской области, машинист погиб.
Поезд Адлер-Калининград прибудет в Белоруссию с опозданием из-за ЧП