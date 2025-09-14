Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На железнодорожном участке Петербург — Вырица восстановили движение поездов - 14.09.2025
На железнодорожном участке Петербург — Вырица восстановили движение поездов
бизнес
россия
санкт-петербург
ленинградская область
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен - РИА Новости. Движение поездов на железнодорожном участке Санкт-Петербург – Вырица восстановлено после происшествия с локомотивом в Ленинградской области, на участке Санкт-Петербург – Сиверская продолжаются восстановительные работы, сообщила Октябрьская железная дрога (ОЖД). "Движение поездов на участке Санкт-Петербург – Вырица восстановлено после происшествия с локомотивом утром 14 сентября. Поезда следуют с ограничением скорости. На участке Санкт-Петербург – Сиверская продолжаются восстановительные работы", - говорится в сообщении. Как уточнили в ОЖД, для обеспечения перевозки пассажиров администрацией Ленинградской области выделены автобусы большого класса, которые курсируют по следующим направлениям: Луга – Сиверская, Мшинская – Сиверская, Дивенская – Сиверская, Низовская – Сиверская, Строганово – Сиверская. На железнодорожных станциях организована работа специальных диспетчеров и волонтеров для направления пассажиров на посадку в автобусы. В воскресенье губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что три вагона порожнего товарного состава сошли с рельсов на перегоне Строганово - Мшинская в Лужском районе, следователи проверят версию диверсии. Позже Дрозденко уточнил, что тепловоз с 15 порожними цистернами сошел с рельсов в Ленинградской области, жертв нет, движение поездов перекрыто в двух направлениях. Также губернатор сообщил, что тепловоз сошел с рельсов вблизи станции Семрино в Гатчинском округе Ленинградской области, машинист погиб.
санкт-петербург
ленинградская область
17:14 14.09.2025
 
На железнодорожном участке Петербург — Вырица восстановили движение поездов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен - РИА Новости. Движение поездов на железнодорожном участке Санкт-Петербург – Вырица восстановлено после происшествия с локомотивом в Ленинградской области, на участке Санкт-Петербург – Сиверская продолжаются восстановительные работы, сообщила Октябрьская железная дрога (ОЖД).
"Движение поездов на участке Санкт-Петербург – Вырица восстановлено после происшествия с локомотивом утром 14 сентября. Поезда следуют с ограничением скорости. На участке Санкт-Петербург – Сиверская продолжаются восстановительные работы", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ОЖД, для обеспечения перевозки пассажиров администрацией Ленинградской области выделены автобусы большого класса, которые курсируют по следующим направлениям: Луга – Сиверская, Мшинская – Сиверская, Дивенская – Сиверская, Низовская – Сиверская, Строганово – Сиверская. На железнодорожных станциях организована работа специальных диспетчеров и волонтеров для направления пассажиров на посадку в автобусы.
В воскресенье губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что три вагона порожнего товарного состава сошли с рельсов на перегоне Строганово - Мшинская в Лужском районе, следователи проверят версию диверсии. Позже Дрозденко уточнил, что тепловоз с 15 порожними цистернами сошел с рельсов в Ленинградской области, жертв нет, движение поездов перекрыто в двух направлениях. Также губернатор сообщил, что тепловоз сошел с рельсов вблизи станции Семрино в Гатчинском округе Ленинградской области, машинист погиб.
Поезд Адлер-Калининград прибудет в Белоруссию с опозданием из-за ЧП
Бизнес РОССИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Ленинградская область
 
 
Заголовок открываемого материала