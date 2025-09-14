Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спецоперация на Украине
В ДНР за неделю сорвали почти 800 атак дронов ВСУ по мирным жителям
2025-09-14T12:20+0300
2025-09-14T12:20+0300
спецоперация на украине
россия
донецк
ДОНЕЦК, 14 сен - ПРАЙМ. В ДНР сорвали 770 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю предотвращено 770 террористических атак со стороны противника. Над Донецком и Макеевкой ликвидирован 461 беспилотник, над Горловкой — 309", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что одна из атак БПЛА была предпринята по пикник-парку в Червоногвардейском районе Макеевки. Система РЭБ перехватила украинский ударный дрон "R-15", вооруженный осколочно-фугасным боеприпасом "ОФБЧ-5". Еще два реактивных БПЛА самолётного типа, которые несли на борту заряды "ОФЗБЧ-20" с поражающими элементами и были нацелены на атаку мирных кварталов, были перехвачены над Ленинским районом Донецка.
донецк
россия, донецк
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Донецк
12:20 14.09.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллеристов группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении
Боевая работа артиллеристов группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
ДОНЕЦК, 14 сен - ПРАЙМ. В ДНР сорвали 770 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю предотвращено 770 террористических атак со стороны противника. Над Донецком и Макеевкой ликвидирован 461 беспилотник, над Горловкой — 309", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что одна из атак БПЛА была предпринята по пикник-парку в Червоногвардейском районе Макеевки. Система РЭБ перехватила украинский ударный дрон "R-15", вооруженный осколочно-фугасным боеприпасом "ОФБЧ-5".
Еще два реактивных БПЛА самолётного типа, которые несли на борту заряды "ОФЗБЧ-20" с поражающими элементами и были нацелены на атаку мирных кварталов, были перехвачены над Ленинским районом Донецка.
Спецоперация на УкраинеРОССИЯДонецк
 
 
