https://1prime.ru/20250914/spetsoperatsiya-862260974.html
В ДНР за неделю сорвали почти 800 атак дронов ВСУ по мирным жителям
В ДНР за неделю сорвали почти 800 атак дронов ВСУ по мирным жителям - 14.09.2025, ПРАЙМ
В ДНР за неделю сорвали почти 800 атак дронов ВСУ по мирным жителям
В ДНР сорвали 770 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России... | 14.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-14T12:20+0300
2025-09-14T12:20+0300
2025-09-14T12:20+0300
спецоперация на украине
россия
донецк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859541581_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4dbb9cb72fa0468c1dad20ba56c168a7.jpg
ДОНЕЦК, 14 сен - ПРАЙМ. В ДНР сорвали 770 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю предотвращено 770 террористических атак со стороны противника. Над Донецком и Макеевкой ликвидирован 461 беспилотник, над Горловкой — 309", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что одна из атак БПЛА была предпринята по пикник-парку в Червоногвардейском районе Макеевки. Система РЭБ перехватила украинский ударный дрон "R-15", вооруженный осколочно-фугасным боеприпасом "ОФБЧ-5". Еще два реактивных БПЛА самолётного типа, которые несли на борту заряды "ОФЗБЧ-20" с поражающими элементами и были нацелены на атаку мирных кварталов, были перехвачены над Ленинским районом Донецка.
https://1prime.ru/20250910/sud-862044979.html
донецк
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859541581_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_96fc85d3d497dc0db85dabaecc067074.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецк
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Донецк
В ДНР за неделю сорвали почти 800 атак дронов ВСУ по мирным жителям
В ДНР за неделю сорвали 770 атак украинских БПЛА по мирным жителям и инфраструктуре
ДОНЕЦК, 14 сен - ПРАЙМ. В ДНР сорвали 770 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю предотвращено 770 террористических атак со стороны противника. Над Донецком и Макеевкой ликвидирован 461 беспилотник, над Горловкой — 309", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что одна из атак БПЛА была предпринята по пикник-парку в Червоногвардейском районе Макеевки. Система РЭБ перехватила украинский ударный дрон "R-15", вооруженный осколочно-фугасным боеприпасом "ОФБЧ-5".
Еще два реактивных БПЛА самолётного типа, которые несли на борту заряды "ОФЗБЧ-20" с поражающими элементами и были нацелены на атаку мирных кварталов, были перехвачены над Ленинским районом Донецка.
В Курске арестовали россиянку, обнаруженную в 100 метрах от позиций ВСУ