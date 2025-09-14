Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВС России нанесли поражение центрам подготовки операторов беспилотников ВСУ - 14.09.2025
Спецоперация на Украине
ВС России нанесли поражение центрам подготовки операторов беспилотников ВСУ
ВС России нанесли поражение центрам подготовки операторов беспилотников ВСУ
Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение центрам подготовки украинских операторов беспилотных систем, сообщили в Минобороны РФ. | 14.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-14T12:56+0300
2025-09-14T12:56+0300
спецоперация на украине
россия
вс рф
всу
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение центрам подготовки украинских операторов беспилотных систем, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение центрам подготовки операторов беспилотных систем, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - говорится в сводке российского ведомства. Кроме того, российские средства ПВО сбили четыре управляемые авиабомбы, снаряд РСЗР HIMARS производства США и 361 беспилотник самолетного типа.
россия, вс рф, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВС РФ, ВСУ
12:56 14.09.2025
 
ВС России нанесли поражение центрам подготовки операторов беспилотников ВСУ

Российские войска нанесли поражение центрам подготовки украинских операторов БПЛА

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота минометного расчета спецназа "Ахмат"
Работа минометного расчета спецназа Ахмат - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
Работа минометного расчета спецназа "Ахмат". Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение центрам подготовки украинских операторов беспилотных систем, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение центрам подготовки операторов беспилотных систем, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - говорится в сводке российского ведомства.
Кроме того, российские средства ПВО сбили четыре управляемые авиабомбы, снаряд РСЗР HIMARS производства США и 361 беспилотник самолетного типа.
Боевая работа артиллеристов группировки войск Центр на Красноармейском направлении - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
В ДНР за неделю сорвали почти 800 атак дронов ВСУ по мирным жителям
12:20
12:20
 
Спецоперация на Украине
 
 
