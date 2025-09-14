https://1prime.ru/20250914/spetsoperatsiya-862261740.html
ВС России нанесли поражение центрам подготовки операторов беспилотников ВСУ
МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение центрам подготовки украинских операторов беспилотных систем, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение центрам подготовки операторов беспилотных систем, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - говорится в сводке российского ведомства. Кроме того, российские средства ПВО сбили четыре управляемые авиабомбы, снаряд РСЗР HIMARS производства США и 361 беспилотник самолетного типа.
