ВС России нанесли поражение центрам подготовки операторов беспилотников ВСУ

2025-09-14T12:56+0300

спецоперация на украине

россия

вс рф

всу

МОСКВА, 14 сен - ПРАЙМ. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение центрам подготовки украинских операторов беспилотных систем, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение центрам подготовки операторов беспилотных систем, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - говорится в сводке российского ведомства. Кроме того, российские средства ПВО сбили четыре управляемые авиабомбы, снаряд РСЗР HIMARS производства США и 361 беспилотник самолетного типа.

